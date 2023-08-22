謝忻用餐付現金遭拒收！店家回「現在是21世紀」挨轟 公開道歉了
藝人謝忻日前到香港遊玩，她分享到漢堡店用餐後，被告知不能使用現金結帳，身上沒帶信用卡的她，急忙找了好心的浙江小姐姐幫她付款。不少香港人在貼文下留言表示對她感到抱歉，有網友到這家漢堡店IG下留言詢問「為何不收現金」，店家回覆「因為現在是21世紀」引起網友撻伐。
記者薛羽彤/綜合報導
謝忻日前分享她到漢堡店用餐完，不能使用現金結帳一事，許多香港人直呼香港不收現金的店非常少，並介紹她還有其他美食，希望謝忻不要因此對香港留下壞印象。有網友到漢堡店IG下留言詢問「為何不收現金」，店家也直球回應「因為現在是21世紀」，引起網友不滿，受到300多則留言砲轟，揚言要抵制店家，「21世紀還開實體店？開電子漢堡店啊」、「疫情最嚴重的時候收現金，現在趨緩了又不收了，根本就是想方便自己。」
該漢堡店回應引起軒然大波，事後也公開道歉表示，聽到了大眾的回饋，認為先前的回應有點過頭，「 這不是我們應該對客人說話的方式，為此，我們很抱歉」，店家強調從去年11月開始，所有的分店就已經不再收取現金，店內也沒有設置放現金的收銀機。同時澄清雖然店裡沒有收銀機，但有規定要幫助無法使用電子支付的客人，「如果遇到客人需要幫助的情況，我們的員工會用他們的信用卡結帳。」而最近發生的事件，店家承諾公司將會嚴肅處理。
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