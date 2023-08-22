NBA／C羅、內馬爾合約太香 字母哥稱願意將天賦帶到沙烏地阿拉伯
根據已公布合約的金額，「字母哥」Giannis Antetokounmpo已經在NBA賺進1.9億美元的薪水，不過如果能賺到更多錢，他當然也不會介意。根據美國八卦媒體TMZ報導，在受訪時Antetokounmpo表示自己會考慮在退役後將天賦帶到沙烏地阿拉伯。
運動中心/綜合報導
這似乎正在成為體育圈的一種趨勢，足球明星帶著巨額支票前往中東國家打球——比如內馬爾（Neymar）、C羅（Cristiano Ronaldo），甚至這不僅僅是處於生涯後期的球員去那賺最後一桶金，因為根據此前報導，沙烏地阿拉伯曾經向姆巴佩（Kylian Mbappe）開出一年7.76億歐元（約261.1億台幣）的超級合約要挖角他，此事吸引了體壇關注，不少人都被前所未見的金額給震撼。
TMZ本周在洛杉磯採訪Antetokounmpo，並問他是否真的有意願在NBA生涯結束後前往沙烏地阿拉伯打球，這位28歲的球星笑著表示：「當然（Of course）」，還稱「如果NBA和沙烏地阿拉伯聯賽可以交易的話，我就會在那裏。」
Antetokounmpo可能並不是唯一一個想到沙烏地阿拉伯打球的NBA超級球星——在希拉爾開給姆巴佩那張合約的消息被釋出來後，「詹皇」LeBron James也在推特上發出一張火速衝往沙烏地的圖片。當然這許多都只是玩笑話，但沙烏地阿拉伯已通過這一系列操作，確實讓自己的品牌因此受到了矚目。