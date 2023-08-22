青少年性侵通報1422件為情侶關係　七夕約會謹記5招保護自身安全

我是廣告 請繼續往下閱讀
青少年性侵通報近4千件 情侶關係性侵案最多根據衛福部資料顯示，111年12－18歲青少年共有3,998件性侵害通報案件，其中有1,422案（約佔35.6%）為男女朋友關係；728案（約佔18.2%）為前男女朋友關係；436案（約佔10.9%）為網友關係。
因此，國健署提出約會5大招，提醒青少年族群在約會過程中，若對方有任何行為讓自己感到不舒服時，應勇敢拒絕對方，或是尋求家人、朋友及專業人員的幫助。
七夕約會謹記5大招 避免浪漫變危機第一招，「注意約會地點」。若是對方相約在人少、陰暗的地點或不良場所，都應避免前往。國健署表示，約會地點應選擇熟悉及人潮多的場所，如：動物園、遊樂場、速食店等，以減少潛在的危險，也能為愉快的約會增添一份安心與放心。
除了注意約會地點外，也可以將約會地點告訴家人或朋友。國健署也提醒，如果是臨時更改約會地點，務必要告知家人或朋友。
第二招，「注意情緒管理」。若對方經常出現暴怒言語或侵略行為，無論是言語威脅、情緒不穩、恐嚇或破壞財物，任何形式的暴力都可能傷害雙方的身心健康。
國健署表示，一旦對方在約會中出現失控行為，應先立即保護自己，並儘早離開危險的環境，再於事後尋求專業協助。
第三招，「不探視隱私」。國健署提到，初次約會時對方過度探問私人問題或談論敏感話題，都是不應該的，約會應該是互相分享感到舒適及安心的事，並尊重彼此的想法及價值觀，避免在彼此不熟悉的情況下，毫無保留地將自己的隱私透露給對方。
第四招，「不越界相處」。約會過程中，身體接觸應是自然和諧的交流，若對方不尊重，以花言巧語的方式，超過身體的那道界線，應勇敢說不，立即制止對方的行為，並迅速離開。
情竇初開的青少年，千萬別誤以為越界的身體接觸是一種愛的表現，真正的愛情應是以尊重與關懷為基礎，越界相處只顯示對方缺乏尊重和自我控制，若當下內心感到不舒服都可以拒絕、離開或尋求他人幫助。
第五招，「不違背原則」。約會時，應尊重雙方的想法，不應試圖強迫他人做違心之事。國健署提醒，若感到不舒服時，應堅守自己的原則，並及時結束這次約會。
約會可能看似浪漫卻暗藏危機，千萬過度沉浸在粉紅泡泡中，而讓自己陷入危險之中。國健署呼籲，約會時應保持清醒與警覺，保護自己，才能擁有幸福美滿的愛情，而有關青少年人際與親密關係的相關衛教資訊，也可至國民健康署健康九九-青少年好漾館（https://health99.hpa.gov.tw/theme/256）查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58966
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw