輝達狂飆逾8%！帶動AI概念股喜氣洋洋 台股早盤漲逾150點
美股昨（21）日漲多跌少，尤其輝達股價狂飆逾8%，帶動費城半導體指數大漲2.8%，台北股市今（22）日也開高，早盤一度漲超過150點，來到16535點。權值王台積電紅通通，早盤漲7元，來到544元。其他重要電子股如聯發科、友達、和碩、大立光、國巨漲1%。今日盤面焦點依舊是AI概念股，世芯-KY一度飆漲停，技嘉、廣運大漲4%，廣達、緯創、仁寶、創意、智原、緯穎都漲2%多。
記者許家禎／台北報導
外資對AI領頭羊新一季財報抱持樂觀，輝達股價狂飆逾 8%，引領科技股強勢走高，美股道瓊指數21日雖下跌36.97點，或0.11%，收34463.69點，但那斯達克指數上漲206.81點，或1.56%，收13497.59點；標普500指數上漲30.06點，或0.69%，收4399.77點；費城半導體指數更是大漲98.01點，或2.83%，收3560.74點。
受到美股與輝達股價飆漲激勵，台北股市今日早盤一度漲超過150點，來到16535點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲7元，來到544元。同樣為晶圓代工的聯電、世界先進小漲。其他重要電子股，如聯發科漲1.6%，友達、和碩、大立光、國巨漲1%上下。
而AI概念股依舊亮眼，世芯-KY一度飆漲停，隨後漲8%。技嘉、廣運大漲4%。廣達、緯創、仁寶、創意、智原、緯穎、健策、廣明漲2%多，勤誠、英業達漲1%多。