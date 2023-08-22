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房市危機失控！習「三道紅線」成催命符　中國經濟恐多點觸發崩盤

▲中國房地產經濟暴雷不斷，恆大、碧桂園、中植系中融信託接連出事。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產經濟暴雷不斷，恆大、碧桂園、中植系中融信託接連出事。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國在2020年，依據習近平提出的「房子是用來住的，不是用來炒的」政策，提出「三條紅線、四檔管理」監管要求，試圖遏制房地產企業舉債擴張的風險，卻反而導致大量房地產公司破產，地方土地財政難以為繼、公務員降薪、購房者停貸等。有外媒分析認為，中國當局3年前開始打擊房企的高槓桿操作，令房市逐步降溫，但局勢在今年8月失控後，卻幾乎沒有採取措施來緩解民怨，進一步削弱了消費者、企業和投資人的信心。

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根據《紐約時報》報導，整個8月，中國經濟暴雷事件層出不窮，恆大、碧桂園、中植系中融信託接連出事，連標普大中華區企業信用評級主管張積豪都坦言，中國房市正在發生的事「前所未有」。

報導指出，經過多年的過度借貸和過度建設，中國房地產已成為一種負擔，當中國經濟增長快時，過度開發的事實還能被掩蓋過去，但隨著中國艱辛的從疫後復甦裡要站穩腳跟，許多經濟問題又回到房地產層面。

報導直言，中國當前的房市危機，可以說是北京一手造成的，因為監管機構允許房企大肆舉債，然後又在2020年突然大舉干預，導致許多公司出現資金短缺，一家家房企因無力償債而倒閉。「三道紅線」政策下手太重，不僅重傷房地產，也讓號稱「經濟火車頭」的房地產業，難以在中國總體經濟發揮重要作用。

《美國之音》則引述中國時政論者鄧聿文分析，中國的危機是一個逐漸累積、與社會聯動的過程，直到觸及臨界點後，才會以一種「顯性」的形式出現，換言之，中國的經濟危機不會像西方一樣，因為某起事件而突然爆發，比如美國雷曼兄弟，而是「散發型、多點觸發」的，因此一旦發生，將不會只是經濟危機，而是經濟和社會的複合型、系統性危機，目前只是發酵階段，距離總爆發還有一段長時間，當務之急是先解決房地產與地方政府的債務風險。

鄧聿文並警告，中國經濟的困局將加劇中國國內緊張，為了緩解國內壓力，習近平不排除會以尋求外界對抗的方式轉移焦點，比如採取與美國及其盟友對抗的激進路線，在台海、南海等議題上一再生事。

最後，鄧聿文表示，中國出現經濟危機，歸根究柢，問題是習近平自己，市場與資本的信心不足，皆源於對其政策與路線的不信任，以目前中國的政局來看，未來一段時間，應該是沒機會解決「一人專政」的問題，預計中國經濟困境將持續加劇，全球需要有所準備。

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