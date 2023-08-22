靜待全球央行年會重頭戲！美元微貶 新台幣早盤回升至31.91元
美國公債殖利率再度攀升，不過，全球央行年會將於周四登場，市場聚焦美國聯準會主席（Fed）鮑爾發表演說，美元指數盤整偏弱，亞洲主要貨幣兌美元則升貶互見，台北股、匯市今（22）日早盤同步走揚，新台幣兌美元也一度回升至31.91元，升值5.5分，目前在31.94元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
這次全球央行年會召開時間是24到26日、共持續3天，主題為「全球經濟的結構變遷」，只是市場關注焦點仍在於聯準會主席鮑爾隔日的演說，包括未來利率路徑、整體經濟發展與通膨看法，都將牽動市場敏感的神經，目前有經濟學家預期他將釋出鷹鴿並陳訊息，一方面暗示升息循環已接近終點，但鑒於通膨仍高出目標，將繼續維持限制性利率一段時間。
不過，在全球央行年會召開前，美元指數轉趨盤整偏弱，亞洲主要貨幣兌美元今早盤則升貶互見格局，其中韓元升至
1340.15兌1美元，日圓兌美元在146元上下震盪，人民幣中間價小幅下修至7.1992兌1美元，離岸人民幣兌美元則升值來到7.2755價位。
至於新台幣兌美元今日早盤則止貶回升，以31.91元、升值5.5分開出，不過，由於市場仍在等到全球央行會議舉行，尤其美國聯準會主席的演說，市場觀望氣氛濃，即便台股走揚，新台幣升幅仍有限，目前在31.938元震盪整理。