民調：四成三同意民進黨是與黑金勾結政黨、四成六不挺綠完全執政

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台灣民意基金會董事長游盈隆指出，換這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是超過800萬選民眼中的民進黨是一個與黑金勾結的政黨，這樣的政黨形象是民進黨史上頭一遭，隨之而來的政治代價將非常可觀。
細看民調分析，從年齡層看，54歲以下，多數同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨；55-64歲，同意與不同意旗鼓相當，各佔四成五左右；65 歲及以上，二成七同意，五成二不同意。
從地區來看，台北市、桃園市、台中市多數同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨，但台南市、高雄市和其他16縣市多數不同意；此外，新北市四成三同意、四成五不同意，相差只有兩個百分點。
另外，在「民進黨希望達成2024『總統當選，國會過半』的目標，繼續完全執政。請問，您支不支持？」題目上，結果發現：23.1%非常支持，21.4%還算支持，16.4%不太支持，29.7%一點也不支持，6.7%沒意見，2.8%不知道、拒答。該項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，國人對是否讓民進黨2024繼續完全執政，看法嚴重分歧，毫無共識可言。
不過，與三個月前相比，國人對是否支持民進黨2024繼續完全執政，態度已出現明顯轉變，不支持的人減少5個百分點，支持的人增加4.5個百分點。
該分民調訪問期間是8月14、15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%；有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。