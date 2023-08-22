乳癌大小事，北榮虛擬個管師陪伴您！！

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罹患乳癌病患常會因為未知而產生誤解、害怕治療乳癌病友在診斷、治療、追蹤的過程中，會產生許多的疑問，臺北榮民總醫院外科部部長曾令民醫師提到，乳癌診斷的期別、型別，以及將來治療的藥物、手術方式，甚至生活保健、副作用處理，或是將來生活型態會有哪些改變、周遭的親友能如何協助等，都是病患常會問的問題。
而臺北榮民總醫院乳房醫學中心連珮如個管師也提到，民眾在被診斷有乳癌時，常常會感到不安焦慮，這些不安焦慮如果沒有及時被解決和釐清，進而會影響到病人的治療意願。
▲臺北榮民總醫院外科部部長曾令民醫師
個管師三方橋樑助治療 北榮推分身「虛擬個管師」從診斷、治療到追蹤的過程中，乳癌病友產生疑問時，個管師的角色就相當重要。連珮如個管師表示，個管師能在病友整個罹癌的病程中，作為病人端、醫療端、家庭端的中間橋樑，協助溝通、釐清並給予支持，讓病人能接受完整的治療。
而現在北榮還推出了虛擬個管師－妞妞，作為個管師的分身，協助病友獲得即時、正確的資訊。曾令民部長說明，虛擬個管師是一個高階的智慧聊天機器人，它經過自然語言處理（NLP）技術，透過自我訓練、人工訓練，在互動過程中能夠精準瞭解病友的問題，並給予準確的回答。
▲臺北榮民總醫院乳房醫學中心連珮如個管師
北榮將乳癌病友常見的900個問題作為題庫，發展出虛擬個管師妞妞，能回答乳癌基本知識、治療、副作用處理、就醫檢查、生活保健管理等相關問題。此外，虛擬個案師還能幫助病友了解如何申請診斷書、住院等醫院行政作業流程。
雖然，民眾也可詢問醫護人員獲得這些資訊，但是臨床端工作繁忙，有人力、工時等限制，有時很難及時提供完整的資源服務給所有病友。曾令民部長表示，現在發展出虛擬個管師，就可以及時提供所有病友必要的協助，同時也能降低醫護端的工作負擔。
精進智慧醫療虛擬個管師 提供個別化、多面向協助虛擬個管師妞妞能24小時待命，隨時回答乳癌病友心中的疑問，未來也有許多的發展、進步空間，透過智慧醫療能讓病患獲得更好的照護。
曾令民部長提到，現在只建構900題的題庫，未來希望能擴增並涵蓋所有面向，同時希望相關資料能跟治療端（如：CIS系統）串接，有足夠的臨床資訊就可以針對個別問題，提供更有效、精準的回答。
而第一版的虛擬個管師對早期乳癌病友的問題，仍有無法回答的部分，須轉介病人諮詢專業醫護人員以免造成錯誤認知。不過，現在的妞妞只是第一步，若持續強化，未來可提供更即時、精確地資訊，再加上虛擬個管師不受人力、工時限制，也能間接改善乳癌治療困境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58841
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