家裡總是塞滿滿！囤積物品是不是一種病？如何區別合理的囤積行為或囤積症？

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新聞曾報導，高雄有一戶透天厝多年來被一名獨居男子堆滿了廢棄物，滋生大量老鼠與蟑螂，影響環境衛生，鄰居多年來苦不堪言。最後在清潔隊動用200多名清潔隊員來回清運5天後，才總算將這間「鼠窩」清乾淨。事後計算共清出31.58公噸廢棄物與2.63公噸資源回收物，令人咋舌！
許多人都聽聞過各種囤積行為，有些婆婆媽媽習慣將冰箱塞滿滿，甚至到了一打開冰箱門，東西就會掉出來的地步；有人衣服堆積如山，要找到空間走路都有困難；有人則是將各式各樣的資源回收物塞滿了屋子，影響環境整潔，這種「拾荒老人式的囤積」常引起家人爭執衝突。
不過首先要釐清，囤積並非等同於不好的名詞，嚴格來說，每個人多少都有囤積行為，會對某些事物十分執迷，例如有一些收藏品，或是為了保存記憶會留存一些對個人有特定意義的資料、物品等。如今數位化時代，很多人一出遊就拍了數百張照片，這也算是一種數位囤積。所以囤積並非都有問題，然而若已達到上述「拾荒老人式」的程度，囤積的物品佔用到家庭空間、製造髒亂、影響自己及家人生活，就會產生問題。
囤積症是強迫症的一種 常影響家庭和諧
在精神醫學診斷上，根據美國出版的《精神疾病診斷準則手冊》第5版，囤積症被歸類在強迫症中，又稱為儲物症（Hoarding disorder, HD）。
強迫症的特徵是對某種行為或意念很執著，會不斷重複，最典型的強迫症行為就是洗手。每個人都會洗手，疫情期間洗手的頻率也會增加，可是強迫症者的洗手行為是已經洗到皮膚表皮磨損受傷，整隻手紅通通的，還認為自己的手沒洗乾淨。
囤積症則是會持續地難以丟棄所有物，不管實際價值如何。他們覺得有保存這些物品的需求，對丟棄物品會感到苦惱。這種情況導致物品堆積，使居住場所擁擠、凌亂不堪，以致於無法有效使用。而臨床上診斷囤積症最重要的就是，當個案付出大量的時間去做囤積行為，因此影響到職業功能、人際關係也「在所不惜」，就可能是囤積症，不過這需由醫師鑑別診斷。
家有囤積症者，對家庭關係和諧會造成很大的影響，家人若代為清理，將囤積的物品丟棄，往往會引來個案極大的反彈，而且繼續堆積，形成一種「你丟我撿、你丟我罵」的惡性循環。加上囤積症患者往往沒有病識感，不願就醫，所以常造成其他家人的困擾。
例如門診曾有一位太太求診，主訴先生習慣性地堆積雜物，本來堆在房間就算了，後來連客廳都淪陷，弄得家裡亂七八糟，連走路的空間都沒有。雖然先生是留美博士、高級知識份子，卻怎麼說都說不聽。太太最後只得下最後通牒，若不離婚，就得遵守規則，她畫出一條「楚河漢界」，要求先生再怎麼堆也不能「越界」，以此種方式暫時取得「恐怖平衡」。
強迫症包含意念和行為 持續進展恐成「妄想」
強迫症可分為認知與行為兩個層面，個案可能出現強迫思考、強迫行為或兩者兼具。
所謂的行為層次，例如有些強迫症患者一再重複洗手，沒辦法控制，即使手都洗到受傷了仍無法停下來，且花費了大把時間在洗手這件事情上。而一直佔用衛浴空間也會對其他人造成影響。
不過行為通常伴隨意念，只是不見得會把意念說出來。例如一再洗手是因為他們一直感覺手很髒，手上有去除不掉的污點，所以一直在這上面打轉。有些個案則是重複檢查，他們認為一定有哪個地方還沒檢查到，會發生危險，所以拼命在這點上著墨。囤積也是偏行為層面，但也常常是行為及意念兩者都有。
至於強迫性的意念，曾有一位強迫症患者一直不敢坐捷運，因為他認為坐捷運時他會不小心把雨傘掉在軌道上，會造成捷運停駛，甚至翻車。這意念其實從未發生過，他卻一直如此認為。這就是一種強迫意念。
有些強迫症患者可能有病識感，會自知是過於焦慮的緣故，但有些人沒有病識感，對這種強迫意念深信不疑，持續進展下去就可能達到「妄想」的程度。
強迫行為十分多樣 背後有多種心理因素
強迫症病人出現的行為其實各式各樣，例如有人不敢碰門把，得戴上外科手套才敢碰；有人一再檢查門窗瓦斯有沒有關好，反覆多次仍不安心；有人堅持某些東西一定要排列成某種秩序...這些意念或行為若花費了很多時間，且損害到職業功能及人際關係，就比較接近病態程度。
有些人習慣性地將冰箱塞滿，門一打開不僅找不到想找的東西，也不管食物放冰箱太久會壞，或冷藏冷凍功能會因此無法正常發揮，影響食物保存，旁人看了總感覺匪夷所思。他們的心理可能是覺得塞滿冰箱這件事比保存食物本身更重要，可能是出於某種超乎常理的擔心，或是對於空間沒有堆滿、東西沒有持續堆積，連結到不好的事情上，就會執著在這上面。也或者他們需要透過塞滿冰箱來填補他們內心空虛之處等，心理學上可能有各種解釋，但其實也可能沒有合理的原因。有些人能意識到自己的不合理性，有些則否。病識感的好或差也會影響治療效果。
藥物及非藥物雙管齊下 取得最好療效
不管是哪一種強迫意念或行為，治療的原則是類似的。精神醫學上對於強迫症的治療模式，包含藥物與非藥物兩方面，多半鼓勵雙管齊下，以取得最好的療效。
藥物方面，通常給予抗憂鬱症的血清素藥物，此類藥物可以同時治療憂鬱與強迫症，不過若是用在治療強迫症上，劑量會是治療憂鬱症的2到3倍。亦即，如果憂鬱症是吃一顆藥，強迫症就要吃2到3顆。
非藥物的治療包括心理治療及認知行為治療，也就是透過心理治療師的諮商，讓個案逐漸了解強迫的意念或行為其實不一定那麼必要，進而修正行為。不過，個案本身要有病識感，願意跟心理師配合做認知行為治療，才能發揮效果。而在進行心理治療前，一定要由精神科醫師鑑別診斷，釐清個案是否真的是強迫症。
臨床上發現，有些青少年一開始被診斷為強迫症，隨著時間成長，認知及行為會愈來愈不合理，後來發現其實潛藏著思覺失調症，治療方向就不一樣，這是臨床上的另一個挑戰。另外如果是60歲以上的個案，不只堆積雜物，連記性也變差，也要考慮是否有合併其他疾病的可能性，如阿茲海默症。
盡量尋求醫療協助 改善病情避免惡化
如何與囤積症者相處？由於要改變囤積症個案的行為不是那麼容易，有些家人退而求其次，與個案商量好，畫定一條楚河漢界，限制囤積在某一程度，力求相安無事，這也是一種方式。若囤積物對個案來說是很有紀念性的，以致於不願「斷、捨、離」，也許可以商量是否照相後以影像方式保存，減少實體空間的負擔。
若能說動個案尋求專業醫療協助，透過藥物及心理治療的幫忙，還是有機會改善病情，避免情況日趨惡化。
※ 本文轉載自全民健康基金會好健康雜誌第 62期（諮詢專家：好心肝門診中心身心科專任主治醫師王恩南）
文／全民健康基金會 編輯／賴以玲 圖／楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 家裡總是塞滿滿！囤積物品是不是一種病？如何區別合理的囤積行為或囤積症？