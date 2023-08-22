NOW民調／陸欲中止ECFA優惠！近9成網友喊「早就該停止了」
海峽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）為馬政府時期簽署生效，迄今已超過10年，不過中國商務部日前對台灣禁止中國產品進口貿易壁壘調查後，宣稱初步調查顯示台灣違反世界貿易組織（WTO）規則，並將結合貿易壁壘調查情況對ECFA「採取相應的措施」。針對此事，對此，《NOWnews今日新聞》進行4天網路民調「你認為兩岸經濟合作框架協議（ECFA）應該要持續嗎？」，根據結果，近九成（88.82%）網友持反對意見，認為對台灣不利，早就該停止了；另有一成一（11.18%）網友認為ECFA有助兩岸貿易與發展，不應隨意中斷。
記者林莞茜／綜合報導
此次NOW民調，從8月18日至8月21日，進行為期4天的調查，根據民調結果，有88.82%的網友表示支持意見、11.18%的網友表示反對意見。
認為對台灣不利，早就該停止ECFA的網友表示「不僅要停掉ECFA，還得檢討所有與中國的協議中矮化台灣的部分」、「民進黨應該落實政見，主動廢除ECFA，反正台灣有美日的經貿加持就夠了」、「ECFA是糖衣毒藥，趕快斷絕！」；認為ECFA有助兩岸貿易與發展，不應隨意中斷的網友則留言說「我們的高度有提升為國家,如果對台灣不利該提升自己的競爭力」、「停ECFA 是要臺灣中小企業倒光嗎？」、「兩岸必須維持互利共生合作模式」。