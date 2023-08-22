五彩緋夏過世！85萬訂閱美妝網紅曾吐露低潮 前一天還更新影片
擁有85.5萬訂閱數的日本美妝YouTuber五彩緋夏，以前後反差極大的化妝技術走紅，沒想到，經紀公司昨（21）日忽然宣布五彩緋夏驟逝，沒有公布死因，她過世前一天頻道還更新影片，突然其來的噩耗讓粉絲無法接受。
記者楊穎軒／綜合報導
五彩緋夏所屬公司和她自創的美妝品牌「Armuje」發布聲明，透露五彩緋夏已經在8月17日離開人世，全體員工對於這項消息難以置信也深感悲傷，衷心感謝一路以來支持、照顧五彩緋夏的粉絲及相關人員，五彩緋夏的葬禮將依照家屬的意願低調舉行，至於「Armuje」的未來和粉專帳號後續管理，將與家人們協商後再對外公告。
本月16日、五彩緋夏去世前一天才更新一支彩妝教學影片，講解如何化無辜垂眼和娃娃臉妝容，而五彩緋夏曾在13日的影片中透露，近來情緒陷入低潮，且逼近崩潰的臨界點，害怕粉絲看膩自己拍的作品，或是影片內容不是大家所喜愛，所以緊急安排一趟小旅行，還說看見粉絲的打氣留言讓她打消不好的念頭。
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