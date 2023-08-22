陳怡叡七夕情人節長髮亮相了！甜送美照粉絲暈爛：這才是我大Yuri
樂天女孩成員Yuri陳怡叡，憑藉仙氣外型與迷人笑容，迅速累積人氣，至今IG擁有46萬人追蹤。不過自從參與《全明星運動會》之後，陳怡叡都是以短髮不過肩的造型亮相。如今，陳怡叡再度以長髮之姿現身球場應援，也送給粉絲們滿滿的七夕情人節美照，讓許多長髮派的粉絲徹底暈爛，「這才是我大Yuri！」
記者詹鎰睿/綜合報導
Yuri在個人社群貼出多張球場的長髮應援照，造型多變的她，一下雙馬尾、一下頭髮全放，不斷對著鏡頭放電甜笑，並寫下對粉絲們的感謝，「這兩天的阿迷趴見到好久不見的大家，謝謝每一個舉燈牌、毛巾，也為我應援的你們，我們下次見！七夕情人節快樂。」
照片曝光後，留言區討論超熱烈，就連PTT表特版都轉貼，紛紛大讚「還是長髮適合她」、「還是長髮好看捏」、「油叡一生推」、「長髮果然是最讚的」、「我婆威武。」
現年28歲的Yuri，除了在啦啦隊發展，本身還跨足戲劇電影的演出，像是《練愛iNG》、《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》、《逆局》、《因為我喜歡你》等作品都能見到Yuri的身影。Yuri亮眼的外型還一度被提名美國電影網站TC Candler全球百大美女之一。