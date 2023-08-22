看準缺工痛點創AI機器人！新創女媧獲2億B輪投資　鴻海富士康領投

女媧創造曾以旗下Kebbi教育機器人，創下千萬群眾募資紀錄，海內外有超過千所學校導入，作為輔助教材，因此公司在成立不到五年時，便創下破億年營收佳績。
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女媧近日宣佈，今年第2季獲近2億元新台幣的B輪資金挹注，由既有主要投資法⼈富⼠康（Foxconn）領投，再次加碼投資，市場估值已上看24億元。
此輪資金挹注除了用於發展跨領域服務型機器人應用外，也將積極拓展全球業務版圖並擴大招募團隊，延攬海外拓展業務、AI研發工程師、SLAM、軟體研發工程師、SRE、前後端研發工程師、產品維修工程師等，持續強化營運動能。
根據日商環球 (GII) 產業調查報告指出，2028 年全球 RaaS 市場規模預計將達431億6000萬美元，在生成式AI所掀起的數位革命浪潮下，機器人服務雖不是新題材，但當AI被更廣泛開發與應用後，重複性高的工作將可被AI機器人所取代。
女媧看準市場長年面臨「人力短缺」、「既有自動化體驗不佳」痛點，不僅在今年上半年推出名為「NUWA Roflow」互動編輯平台，實現低門檻No-Code開發，更整合Azure OpenAI，新增KebbiGPT AI加值服務，使機器人產品擁有更豐富個性與智慧化互動體驗。
女媧創造創辦人暨執行長郭柳宗指出，女媧將機器人看作職員的延伸，提出RaaS機器人即服務概念，從硬體、軟體、AI 三個層面，賦予服務機器人卓越的實用性，能夠應對各種需求情境，不僅可以緩解產業缺工問題，還能做到服務品質再升級，讓企業及商家的人力資源發揮更大價值。
女媧創造的AI機器人產品，除了創立之初用於教學輔助與互動陪伴外，近年觀察到醫療健康、餐飲商家與智慧製造等產業，都存在巨大潛在需求，因此決定攜手各領域領導品牌，將服務型AI機器人嵌入不同應用場景，進行半客製化設計、量產。
像是樂齡陪伴照護功能機器人、餐廳遞送機器人、自動化生產系統整合機器人等，目前在海外數個國家皆已有成功實例。