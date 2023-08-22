七夕單身又如何？台灣每3戶有1戶獨居　專家教戰如何迎戰3大風險

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在「健康醫療」部分，單身族群因為多為獨居未婚，如果意外或疾病住院，除了醫療費用的支出與薪資的損失，因無人可照顧，可能還會多一筆看護的費用；「退休準備」部分，單身族群一人吃全家飽，退休必須完全靠自己準備，現在勞保面臨基金淨值為負，也就是破產危機，必須更有退休靠自己準備的意識與行動。而「長期照顧」通常是單身族群最擔心的風險，怕自己老後失能卻無人長期照顧，也怕照顧費用占去退休金太多比例，拖累退休生活品質下降。
針對這3大需求與擔憂，潘榮煌建議單身族群一定要預先準備。因為家庭責任較輕，有更多的餘錢為自己的將來打算，最好撥出4成收入投入退休準備、1成收入進行風險規劃；另外也要專款專用，避免資金挪用以免造成準備效率不彰。至於在工具的選擇上，他建議可選擇保險來進行。
在「健康醫療」部分，他認為，實支實付住院醫療險是優先選擇，因為它能填補全民健保不給付的自費支出，建議若預算充足，優先規劃「雙實支」，第一張實支實付醫療險填補醫療花費，第二張實支實付醫療險則用來補充薪資損失或住院聘請看護的費用。
至於「退休準備」的規劃，潘榮煌建議，可用分紅保單或投資型保單來準備，分紅保單既提供壽險基本保障，還有機會參與保險公司經營分紅保單的盈餘，而投資型保單則可透過連結共同基金等其他標的，在盈虧自負的前提下參與市場，建議以分紅保單為核心、投資型保單為衛星進行資產配置，降低風險。
老後的「長期照顧」風險，他則建議透過失能險來準備。潘榮煌表示目前市場上有投資型保單兼顧失能保障及身價功能，只要符合保單條款規定，就能每個月領到失能保險金，給付100個月；或是選擇有給付失能扶助保險金的利變壽險，同時做到退休準備與長期照顧規劃，適合預算有限的單身族群，畢其功於一役，一個動作完成兩種規劃。
此外，磊山保經也提醒，單身族群買保險時應留意受益人的填寫，可透過指定受益人的方式，將身故保險金給付給指定的對象，照顧想照顧的人；若想用遺囑來處分名下的資產，必須留意遺囑撰寫的合法性及特留分問題。另外也可以透過保險金分期給付或保險金信託等方式，避免老後退休被詐騙等情況發生。