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胡歌《琅琊榜》創事業巔峰　深夜拋震撼彈「5年不拍戲」萬人崩潰

▲胡歌因《琅琊榜》創事業巔峰，突發文拋下震撼彈，有意未來5年都不拍戲，讓上萬名粉絲崩潰，灌爆留言。（圖 / 胡歌微博）
▲胡歌因《琅琊榜》創事業巔峰，突發文拋下震撼彈，有意未來5年都不拍戲，讓上萬名粉絲崩潰，灌爆留言。（圖 / 胡歌微博）

記者薛羽彤/綜合報導

40歲大陸人氣男星胡歌因演出《琅琊榜》，演藝之路再創高峰。1月底他無預警宣布已婚且當爸的喜訊，震驚娛樂圈。不料，昨（21）日突喊「如果未來五年，我不拍戲了」，讓粉絲崩潰，灌爆留言直呼「不會支持！」

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▲粉絲聽聞胡歌要息影5年超崩潰。（圖 / 胡歌微博）
▲粉絲聽聞胡歌有意息影5年超崩潰。（圖 / 胡歌微博）
胡歌昨日深夜突在微博上，曬出兩張留著絡腮鬍的照片，寫上「如果未來五年，我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧。」還附上一個張開雙手的圖案，貼文一出粉絲全部崩潰，「這簡直是危言聳聽」、「喝醉了就說你喝醉了別說這些」、「就因為你這一條微博我們多少人，氣得現在睡不著了」、「你曾經說過你把表演視為一生的事業」、「不能接受，我會發瘋。」

▲▼胡歌曬出休閒照，直問粉絲會支持他未來5年不拍戲嗎？（圖 / 胡歌微博）
▲▼胡歌曬出休閒照，直問粉絲會支持他未來5年不拍戲嗎？（圖 / 胡歌微博）
▲▼胡歌曬出休閒照，直問粉絲會支持他未來5年不拍戲嗎？（圖 / 胡歌微博）
 
也有不少粉絲支持他，做自己想做的事，由於胡歌熱衷公益，還有粉絲為了不讓他隱退，替他分析利弊「要發揮更大的能量也要基於你是個有影響力的演員呀，沒有新作品，長久不拍戲，影響力會消失」、「過去5年，你才拍了幾部戲，演員的黃金階段你再浪費。你說的公益需要影響力和傳播，你不拍戲沒有作品，哪來的影響力」、「沒有作品就會被遺忘，就不會有影響力，以個人微薄之力做公益無人在意。」

▲胡歌向來做自己，曾在事業巔峰宣布暫時息影。（圖 / 胡歌微博）
▲胡歌向來做自己，曾在事業巔峰宣布暫時息影。（圖 / 胡歌微博）
事實上，胡歌2017年在事業巔峰期，突然宣布要赴美進修，有一部分想逃離鎂光燈的關注，不料到美國仍被大陸同學認出，讓他無奈地說：「逃出動物園後是更大的動物園」。甚至在官網成立12周年時，胡歌想過發文宣告隱退，但在發文前一刻被經紀人勸退，也因此胡歌昨日發文有意息影5年，引起不少粉絲反彈，紛紛擔心會成真。

▲胡歌發文拋下震撼彈，讓粉絲急呼「不支持！」（圖 / 胡歌微博）
▲胡歌發文拋下震撼彈，讓粉絲急呼「不支持！」（圖 / 胡歌微博）

 

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