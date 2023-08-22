咖啡小吃全都漲價！日系咖啡客美多最高漲13% 彰化阿璋肉圓多5元
來自日本的連鎖咖啡品牌「客美多」今日公告將調漲售價，基於國際原物料價格高漲、通膨壓力持續，原料、食材及包裝等價格節節攀升，加上基本工資連年調漲，店鋪的營運成本不斷往上增加，為了維持穩定且一致的餐飲品質以及持續提供良好的服務，台灣客美多咖啡預計自9月1日起調整部分門市的部分餐食價格。另外，彰化知名的肉圓老店「阿璋肉圓」，也確定每顆招牌肉圓將漲5元。
記者葉盛耀/綜合報導
客美多此次的漲幅為飲料類調漲約在5%左右，主食及三明治類調則漲約在13%，平均漲幅約在8.4%左右。客美多表示，這次調價的主因是原物料成本過去一年來漲幅太大，包含肉品、雞蛋、沙拉油、調理油和麵粉等，而近年基本工資也都在4~5%調漲，餐飲業長期面臨人才缺工問題也造成人事成本增加，雙重壓力之下，不得不針對部分門市的部分商品調漲售價，以維持住營運水準。不過，台灣客美多咖啡強調，此次的調漲幅度尚在合理漲幅之內。
源自於日本名古屋的「客美多（コメダ珈琲店）」，創立於1968年，全球目前超過1000間。明年2月，來台就將屆滿6年，而在台的店舖數目前已達30家。客美多9月1日起調價門市：南京建國店、西湖店、八德店、敦南信義店、小巨蛋店、東興店、新莊宏匯店、龍江店、大直店、蘆洲家樂福店、台北站前店、市府店、桃園藝文店、新竹公道店、台中公益店、臺中崇德店、台中黎明店、Lalaport台中店、高雄大立。未調價門市：天母店、忠孝光復店、林口長庚店、中山店、士林店、華山杭南店、新莊幸福店、新店大坪林店、台南小北店、台南民生店、嘉義in89店
另外，因為電影《那些年，我們一起追的女孩》而更紅的「老担阿璋肉圓」，也確定每顆肉圓將漲5元，從原本的50元漲到55元，老闆施明裕也公開表示，因原物料持續上漲中，製作肉圓所需的豬肉、地瓜粉、油等各種食材都漲個不停，因此售價必須提高。其實相較其他彰化知名肉圓老店，像是「阿三肉圓」、「北門口肉圓」，其招牌肉圓也都都已是每顆55元，今阿璋肉圓每顆漲到55元，也實屬合理。