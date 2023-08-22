桃園新住民歡度印尼國慶！舉辦南洋書香遊、講師分享家鄉文化
移民署北區事務大隊桃園市服務站與桃園市立圖書館總館合辦「南洋書香遊 東南亞文化融匯之旅」系列講座，從本（8）月21日起至10月21日止，邀請多位新住民講師分享家鄉文化。剛好8月17日是印尼國慶日，在21日舉辦首次系列講座，主題為「有尼真好！印尼文化宣導暨體驗課程」，邀請印尼新住民陳寶妹女士分享印尼文化和國慶日慶祝活動，並帶領學員進行趣味競賽，歡慶印尼國慶日。
國際中心賴正琳／綜合報導
陳寶妹女士表示，印尼國徽是一隻巨鷹，象徵創造力，巨鷹胸前有一盾徽，內有五個部分各自代表了印尼的建國五項原則，分別為五角星象徵伊斯蘭教，牛頭代表民主政治，榕樹代表國家統一，棉桃和稻穗代表社會正義，鍊條代表國內各種族一律平等。
她說，巨鷹兩翼各有17根羽毛，尾羽8根，象徵紀念8月17日是印尼國家從荷蘭殖民統治中獨立出來的國慶日。國慶日時，印尼人民會舉辦升旗典禮、唱國歌、遊行、文化表演及趣味競賽等活動，慶祝國家的獨立。
課程中，陳寶妹女士帶領學員進行趣味競賽，包括「湯匙傳球趣」、「螺帽疊疊樂」及「杯子疊疊樂」，在競賽過程中，考驗學員的專注力以及團隊默契，競賽獲勝者可得到精美小禮品，學員玩得不亦樂乎，在歡樂氣氛中度過印尼國慶日。
桃園市服務站黃英貴主任表示，今年與桃園市立圖書館總館合辦系列講座，邀請多位新住民講師分享家鄉文化，藉此培養民眾多元文化素養與學習「尊重多元、欣賞差異」的觀念，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。另外，我國113年大選將近，移民署提醒「檢舉賄選、人人有責」，不買票、不賣票，如發現賄選情形請撥打檢舉專線0800-024-099，一起遏止歪風。