網紅行動電源「插座上爆炸」　她多處燒傷：差點沒了！業者回應曝

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有不少網紅推薦的萬用行動電源，近日有網友在充電時遇到爆炸事件。網友表示，自己在2022年12/14購入，平常使用都沒有異狀，甚至還推坑不少人朋友購買，不料，日前插在插座上充電的行動電源突然爆炸，讓整顆行動電源燒的焦黑，所幸男友即時衝進房間滅火，將傷害降至最低，網友心有餘悸表示，如果不是男友衝進來滅火，沒她恐怕「真的沒了」。
爆炸起火的行動電源是來自台南的台灣廠商，業者在轉Po的文章下留言表示：「已與該用戶取得聯繫，因該用戶目前人在海外，我們已安排班機週三前往了解情況，待取得問題商後進行肇事分析報告才能夠釐清真正的肇事原因，販售至今截止至目前為止，此案件為個案發生，還需第三方進行分析後另行通知，現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解。」
而業者說的「海外」，有事件的相關人士在回文跳出來幫忙澄清，是在「金門」，希望避免讓人誤以為是有不同電壓或特殊狀況，並補充當時的狀況，是在半夜五點的把行動電源放著充電，沒接延長線，後來大約八點半就爆炸了，並表示從圖片看得出來，插座部分是完整的 所以並不是因為插座走火，是行動電源內部起火。
此發文也引發不少網友議論，「想知道後續怎麼處理，爆炸真的太可怕」、「應該給個交待，不然實在不太敢用」、「哇靠，這款超多網紅妹子在賣，要血流成河了嗎」、「瘋掉…我有一顆」。