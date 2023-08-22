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網紅行動電源「插座上爆炸」　她多處燒傷：差點沒了！業者回應曝

▲有不少網紅名人推薦的萬用行動電源，近日有網友Po文表示竟「充到爆炸」，還讓她多處燒傷，事後驚魂未定表示「我差點沒了！」（圖／翻攝Dcard）
▲有不少網紅名人推薦的萬用行動電源，近日有網友Po文表示竟「充到爆炸」，還讓她多處燒傷，事後驚魂未定表示「我差點沒了！」（圖／翻攝Dcard）

記者周淑萍/綜合報導

近期在網路上大賣的萬用行動電源，因爲除了是行動電源還可以是充電器和無線充電，且自帶插頭，功能相當完整，再加上有不少網紅、藝人推薦讓這款行動電源爆紅。但近日有網友在Dcard上發文表示，該款超夯行動電源在充電時突然發生爆炸，導致她身上多處燒燙傷，直言要不是家人立刻滅火，她恐怕會沒命。從照片看來能感覺到爆炸威力不小，業者也在該文章下方留言：「已跟用戶聯繫並安排班機前往海外了解，現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解」。《NOWnews》記者實際去電該公司，業者表示稍後會統一在FB官方粉絲團回覆此一事件，此外，截至目前為止尚未有人要求退貨等相關事宜。

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有不少網紅推薦的萬用行動電源，近日有網友在充電時遇到爆炸事件。網友表示，自己在2022年12/14購入，平常使用都沒有異狀，甚至還推坑不少人朋友購買，不料，日前插在插座上充電的行動電源突然爆炸，讓整顆行動電源燒的焦黑，所幸男友即時衝進房間滅火，將傷害降至最低，網友心有餘悸表示，如果不是男友衝進來滅火，沒她恐怕「真的沒了」。

爆炸起火的行動電源是來自台南的台灣廠商，業者在轉Po的文章下留言表示：「已與該用戶取得聯繫，因該用戶目前人在海外，我們已安排班機週三前往了解情況，待取得問題商後進行肇事分析報告才能夠釐清真正的肇事原因，販售至今截止至目前為止，此案件為個案發生，還需第三方進行分析後另行通知，現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解。」

▲業者也在該文章下方留言：「已跟用戶聯繫並安排班機前往海外了解，現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解」。（圖／翻攝Dcard）
▲業者也在該文章下方留言：「已跟用戶聯繫並安排班機前往海外了解，現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解」。（圖／翻攝Dcard）
而業者說的「海外」，有事件的相關人士在回文跳出來幫忙澄清，是在「金門」，希望避免讓人誤以為是有不同電壓或特殊狀況，並補充當時的狀況，是在半夜五點的把行動電源放著充電，沒接延長線，後來大約八點半就爆炸了，並表示從圖片看得出來，插座部分是完整的 所以並不是因為插座走火，是行動電源內部起火。

▲業者說的「海外」，遭到事件相關人士打臉，其實只是在「金門」，應該不會有電壓的問題。（圖／翻攝Dcard）
▲業者說的「海外」，遭到事件相關人士打臉，其實只是在「金門」，應該不會有電壓的問題。（圖／翻攝Dcard）

此發文也引發不少網友議論，「想知道後續怎麼處理，爆炸真的太可怕」、「應該給個交待，不然實在不太敢用」、「哇靠，這款超多網紅妹子在賣，要血流成河了嗎」、「瘋掉…我有一顆」。

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