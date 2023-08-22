徐耀昌退黨嗆國民黨脫離民意 朱立倫遺憾：糾結小我無法走出新局
前苗栗縣長徐耀昌因日前為鴻海創辦人郭台銘站台喊出「下架國民黨」，引發考紀會關切，徐耀昌凌晨宣布退出國民黨，更列國民黨總統參選人侯友宜四大罪狀，怒槓國民黨中央密室政治。國民黨主席朱立倫今（22）日表示，任何違反黨紀的國民黨都會嚴正處理，但於私，感到不捨與遺憾；希望大家大我都能大一點，糾結自我、小我是無法走出大局。
記者余祥／台北報導
對於徐耀昌退黨，朱立倫說，大家都是老朋友，因此感到不捨與遺憾，但國民黨有黨紀，對於任何違反黨紀的事情，必須按照黨紀嚴正處理。
至於徐耀昌列侯友宜四大罪狀，批侯友宜冷眼旁觀不肯付出，朱立倫說，侯友宜已經獲得全體黨代表同意成為總統提名人，侯當時的民調最高，也獲得縣市長、立委共同支持，現在大家在團結努力，小恩、小怨都不是重點，應該一起為中華民國、兩岸和平、公平正義，下架民進黨。
媒體詢問，若徐耀昌投入立委選舉，可能對選情造成影響，朱立倫說，「不會啦！」徐也參與黨內初選，最後也支持黨提名人，他也跟縣長、地方人士都談過，國民黨苗栗兩席立委選情都相對穩定。
民眾黨總統參選人柯文哲說，下架民進黨不是首要目標，兩岸和平才是，朱立倫說，為了大家的安心、安定、安全，當然要下架民進黨，因此他們的目的、手段是一致的，重點是以大局為重。