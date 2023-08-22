足球／C羅加盟沙烏地衝擊日韓地位　「金錢足球」正影響亞足格局

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足壇巨星們為什麼願意前往沙烏地阿拉伯？對方開出一個「開出一個讓人無法拒絕的條件」
沙烏地阿拉伯的希拉爾隊，此前曾經向姆巴佩（Kylian Mbappe）開出一年7.76億歐元（約261.1億台幣）的超級合約要挖角他。而且不僅僅是禮遇正處生涯顛峰的超級球星，沙阿球隊願意下重本去簽那些已經來到生涯後期的超級球星們，借重他們的名氣和虎威尚存的球技，來幫助當地俱樂部成長。
C羅在2022年冬天以年薪2億歐元的合約加盟艾納斯俱樂部，成為足壇史上收入最高的球員；今年夏天加盟伊蒂哈德俱樂部的前皇馬超級射手本澤馬，則是拿到與C羅年薪相近的1.97億歐元。這樣的價碼，肯定也吸引著其他在歐洲聯賽的球員。
而且，C羅也不僅僅只是宣傳看板，加盟艾納斯之後，他確實讓這支球隊的水準有所提升，在8月中旬的阿拉伯俱樂部冠軍盃決賽，他們剛剛以2:1戰勝希拉爾，C羅打進了2球，獲選賽會最佳射手，率隊登頂。
沙烏地阿拉伯用金錢買陣容 給亞洲其他強隊帶來巨大壓力
去年12月簽下5屆金球獎得主後，艾納斯的野心並未因此滿足，今年夏天又從國際米蘭、拜仁慕尼黑、曼聯等隊挖來了更多球星，包括Marcelo Brozkovic、Sadio Mane、Alex Telles、Seko Fofana。
其他沙烏地阿拉伯球隊也加入這一場軍備競賽，希拉爾俱樂部在過去一周簽下了巴西足壇巨星內馬爾（Neymar）和富勒姆前鋒Aleksander Mitrovic；伊蒂哈德俱樂部簽下來自皇家馬德里的金球獎級前鋒本澤馬（Karim Benzama），還有切爾西的Kante和利物浦的Fabinho。
這樣花錢搶購歐洲足壇球星的行為，讓沙烏地阿拉伯的球隊在區域性比賽上擁有巨大優勢，在阿拉伯俱樂部冠軍盃上，來自埃及、摩洛哥、阿爾及利亞和該地區其他國家的對手難以和他們競爭，這個國家參賽的4支球隊中有3支打進4強。
亞冠聯賽日、含有望和C羅碰頭 會催化什麼效應讓人期待
在即將到來的亞冠聯賽，來自東方國家—比如說日本、韓國——的亞洲強權有望在決賽和沙烏地阿拉伯的豪門進行對決，比賽內容也將吸引關注。
過去日（12次）、韓（8次）在亞冠聯賽共20次奪得冠軍，是賽史奪冠次數最多的兩個國家。但以C羅降臨沙烏地阿拉伯足球聯賽作為分割的時間點，未來還會是如此嗎？
在當地時間8月22日晚上8點，艾納斯將在主場和沙巴布阿赫利交手。如果C羅有出賽，那麼這將是他將首次在亞冠聯賽亮相。