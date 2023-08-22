3特質完勝柯侯！民調：賴清德最能確保台灣利益、促進經濟發展

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台灣民意基金會董事長游盈隆指出，此項民調顯示，多數選民感覺賴清德比較了解民間疾苦，知道一般民眾的生活和痛苦，其次是柯文哲，最後是侯友宜，這無疑對選民最後投票決定會有某種程度的影響。
面對中共威脅下，3名總統參選人誰較有能力確保台灣利益？民調顯示，賴清德43.1%，柯文哲18.7%，侯友宜17.2%。游盈隆指出，當台灣面臨中共威脅時，明顯多數台灣選民認為賴清德較有能力確保台灣利益，且幾乎是是一面倒的選擇，台灣歷次總統大選過程中，中國常用威脅利誘手段試圖影響大選結果，但常引起許多台灣選民反感，因此選擇一位在面對中共威脅時較能確保台灣利益的總統，普遍被認為是一件很重要的事。
至於3位參選人誰較能促進台灣經濟發展，結果發現：40.8%賴清德22.9%柯文哲，11%侯友宜，1.9%都一樣有能力，10%都一樣沒能力，7.9%沒意見，5.4%不知道、拒答。
游盈隆說，台灣選民普遍重視總統候選人有沒有能力促進台灣經濟發展，結果多數選民感覺賴清德是三個人當中較有能力的一位，這是否與三個人中央與地方歷練的不同有關？相對賴清德有完整從中央到地方的執政經歷，且當過行政院長，柯文哲和侯友宜只具有地方執政經驗，這或許是選民直覺上，認為賴清德比較有促進台灣經濟發展能力的重要原因之一。
另外，民調也以關心，賴清德出訪巴拉圭、過境美國後，對賴副總統此行達成敦睦邦交、提高台灣國際能見度的任務，有沒有信心？結果發現：25.2%非常有信心，30.5%還算有信心，17.1%不太有信心，10.1%一點也沒信心，10%沒意見，7.2%不知道、拒答。
該分民調訪問期間是8月14、15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%；有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。