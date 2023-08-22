徐耀昌退黨再爆跳船潮？藍委不擔心稱：與何勝豐、謝典林案例不同

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雖徐耀昌事後澄清為口誤，但國民黨考紀會仍發函進行調查。未料，徐耀昌昨深夜則在臉書發文宣布退黨表示「從今天起，我會把黨旗收進我內心最深的抽屜，同志們，讓我們就此道別」，更稱「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂。」
對於徐耀昌退黨一事，李德維今上午受訪指出，非常遺憾，徐耀昌可看得寬一點，畢竟國民黨有其很多老朋友與好朋友，徐感到不喜歡、不舒服的只是少數人，但引發這樣重大宣布，仍然覺得蠻遺憾。
由於徐耀昌在苗栗聲望龐大，退黨恐進一步影響藍營選情。李德維強調，包含國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室與國民黨黨團、黨中央，都相當重視苗栗。他直言，苗栗一直是藍軍重要根據地，不管是過去國民黨縣市首長，還有現無黨籍的縣長鍾東錦，過去都是國民黨同志，而鍾東錦與議長李文斌都支持藍軍，這部分還是要穩固住。
李德維說，徐耀昌也是重要人物之一，雖今天宣布退黨，但包含侯辦與國民黨的好朋友，都會持續努力把裂縫縫起來。
至於郭台銘將力挺徐耀昌，以無黨籍身分參選立委傳聞？李德維說，若徐耀昌有意來為地方服務，他覺得還比較有道理，但若說徐到郭台銘旗下出來參選？恐怕言過其實。他強調，根據他的了解，徐耀昌有政治高度與智慧，「可怕的是外界以訛傳訛罷了。」
是否擔心引發國民黨跳船潮？李德維回應，不會擔心，這次的狀況與何勝豐、謝典林案例完全不同，發生這樣的憾事，大家都覺得非常可惜，但不覺得是跳船潮，更不會是一個潮。