地球在發燒！全球7月均溫創「174年來新高」 海溫連4個月破紀錄
地球正在發燒中！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今（2023）年7月，地球體溫創下許多紀錄，不只7月均溫是近174年最高，全球海溫也在連續4個月都衝破紀錄，若考慮到未來「聖嬰現象」即將發展，地球的體溫可能越來越高，這對人類來說是非常要重視的警訊。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，地球7月長期平均溫度是攝氏15.8度，但今年卻來到攝氏16.92度，整整高出攝氏1.12度，包括美國、加拿大、南美洲、西亞和日韓等，都處在極為炎熱的環境，而秘魯外海則受聖嬰現象影響，溫度節節攀升，間接導致全球海溫連續4個月創下新高，這意味著聖嬰現象後續的影響可能比想像中大，地球發燒情況需要多加注意。
賈新興表示，若把資料放大檢視，地球今年1至7月的均溫來到攝氏14.83度，也是創下174年以來第3高的紀錄，比長期平均溫攝氏13.8度高出了攝氏1.03度；此外，史上地球日均溫最高是2016年8月13日，最高日均溫攝氏16.92度，但今年7月，從7月3日起至7月12日，均溫連續突破17度，7月16日至8月5日均溫也是連續突破17度。
至於台灣部分，中央氣象局提及，7月的月均溫為攝氏29.3度，略高於氣候值攝氏0.3度，全台大致都是偏暖，西半部較為顯著，而淡水測站也創下為同期第3高溫的紀錄，針對聖嬰現象，氣象局則說，熱帶西太平洋的海溫偏暖、中東太平洋的海溫梯度不大，與過去聖嬰特徵不太一致，目前熱帶太平洋的海溫雖有聖嬰發展跡象，但熱帶大氣還沒有聖嬰特徵，但7月後全球暖化特徵明顯，後續影響如何，還有待觀察。