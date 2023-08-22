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北市聯醫指出，近年來台灣地區愛滋感染人數逐漸下降，目前 81% 的愛滋感染者已經不具有傳染力，曝露愛滋病毒前／後的預防性投藥、愛滋定期篩檢、在家愛滋自我篩檢試劑等，都可以讓民眾發現自己感染愛滋，並進入醫療體系裡穩定服藥，進而避免愛滋病毒傳染。
不過，北市聯醫指出，除了愛滋外，近期猴痘疫情也需要民眾提高警覺，猴痘的傳染雖有其特定性且大多是藉由親密接觸而傳染，但民眾接受性邀約前，務必多給自己一些時間評估邀約對象、地點，觀察對方的身體狀況，並評估自身風險，有需要的民眾也可預約施打猴痘疫苗，得到更完善的保護。
另一方面，即使是男女朋友，若違背對方意願、發生肢體觸碰或親密關係，仍構成性騷擾或性侵害。昆明防治中心愛滋病防治組組長林秀桑說，異性戀或是同志之間都曾耳聞令人不舒服的騷擾事件，民眾務必重視自己的身體自主權，也尊重對方是否有性接觸的意願，避免性騷擾之情事不斷重複發生。
為協助民眾對抗性病、愛滋、猴痘，北市聯醫昆明防治中心自今年 8 月 7 日起，只要民眾預約院區提供的愛滋匿名篩檢點，並完成愛滋匿名篩檢服務，可獲得保險套及水性潤滑液一把抓機會 1 次，並提供#METOO 應援小提袋一份，盼藉此引起大眾對身體 / 性自主權的意識。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 愛愛前不能不知的 3 大疾病！北市聯醫預約匿名免費篩