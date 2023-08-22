擁百萬粉絲網紅在菲律賓失蹤 疑被中國閨蜜賣掉、人間蒸發四個月
中國網紅「雅典娜liya」坐擁百萬名粉絲，曾是2021年世界小姐澳門區季軍，她在4月23日上傳最後一支影片後便失去蹤跡，有消息指出她被閨蜜母女騙去菲律賓並被賣掉，如今超過四個月都杳無音訊，家屬甚至支付贖金仍等不到閨女回來，該事件在8月19日衝上微博熱搜第2名。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，「雅典娜liya」平時活躍於中國社群平台如小紅書或微博，經常積極更新動向，但從4月23日開始沒有上傳任何圖文，綜合外國報導指出，有微信對話流出，雅典娜原本4月要陪一名李姓閨密到菲律賓散心，該閨密名叫李怡霏，同樣是一名網紅。在出發當天，閨密李怡霏對雅典娜表示家中臨時有事無法出國，雅典娜便獨自搭上飛機前往菲律賓。沒想到雅典娜一到達菲律賓，旋即音訊全無，至今已經4個月仍然失聯，手機一直都是關機狀況，更傳出家屬已付了約80萬人民幣（約等同於新台幣355萬元）贖金，但還是找不到雅典娜。
自從雅典娜失蹤，爽約她的閨蜜李怡霏成了眾矢之的，過去李怡霏曾多次發出兩人合照，更有人挖出閨蜜母女過去常「仲介」女孩陪酒，引發軒然大波。對此，閨蜜事後出面解釋，3月時雅典娜到英國旅遊，住在自己家半個月，這期間雅典娜介紹一名來自東南亞的「斌哥」給她認識，5月因為她心情不好相約出國旅遊，但因為對方有工作，延期到6月，當天因為家中臨時有事，改到隔天才出發，透露雅典娜降落後有打電話報平安，還有提到前往賭場玩樂，不過後來就再也無法聯絡。
不過這篇澄清文讓雅典娜的親友反擊，6月22日李姓閨蜜突然註銷所有社群帳號，即便事後聯絡上李怡霏，但對方卻絲毫未透露上述的澄清內容，要求李怡霏拿出更明確的證據證明和雅典娜的失蹤無關。家屬也指出已經支付高額贖金，但雅典娜依然沒返國，擔心凶多吉少。