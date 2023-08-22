七夕情人節樂園優惠！接吻享近半價　星光票199元、「超人」免費

我是廣告 請繼續往下閱讀
9月2日前推出成人優惠票699元，並在今（22）日加碼最後的七夕情人節福利，只要在今日雙人穿情侶裝來購票，即可免費獲得1罐荔枝蜂蜜。
另外，連鎖咖啡店LOUISA COFFEE 已進駐義大世界購物廣場 C區LB，百坪大店近200個座席區，整面落地窗將義大遊樂世界美景盡收眼底。歡慶LOUISA COFFEE義大店開幕，即日起至9/30（三）憑樂園手章享飲品8折，憑消費發票購買當週六樂園星光票只要199元(原價299元)。
六福村
六福村針對七夕一次推出兩大優惠，即日起至8月31日，情侶於購票現場接吻10秒，即可享雙人優惠價1314元（成年原價每人1199元，等於將近5.5折的近半價優惠）；「前世的情人」父女檔也可有優惠，不限年齡於購票現場擁抱20秒，也可享雙人優惠價1314元，媽媽加購價699元，家庭同遊以戶口名簿或親子關係為一家人驗證標準。
劍湖山世界
推出「尋找超人」優惠，即日起至9月3日，只要姓名同時有「超人」2字，即可免費暢玩水陸設施。另外，同音也有機會享優惠，凡身分證姓名有「ㄈㄟˉ」、「ㄊㄧㄢˉ」、「ㄕㄨㄟˇ」、「ㄔㄠˉ」、「 ㄖㄣˊ」同音任1字，或穿著超人裝來玩，同行2人中有1人符合以上條件，即享2人同行899元優惠，等於每人票價只要450元。