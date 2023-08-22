普里格津兵變未遂後首發影片募兵　似在非洲拍攝

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路透社無法確定影片拍攝地點和日期，但普里格津所說的話和一些親瓦格納頻道的貼文，暗示這支影片是在非洲拍攝。
普里格津在影片中說：「氣溫超過（攝氏）50度，正如我們所願。瓦格納私人軍事服務公司讓俄羅斯在各大洲變得更強大，並讓非洲更自由。正義和幸福：對非洲人民來說，我們讓（極端組織）伊斯蘭國（ISIS）和蓋達（Al-Qaeda）等匪徒惡夢連連。」
他還說，瓦格納正在招募新血，且「將完成既定任務」。影片附上電話號碼，供想加入這個傭兵組織的人撥打。
在普里格津針對俄羅斯國防高層發起兵變未遂後，瓦格納和他本人就前途茫茫。克里姆林宮說，普里格津和他麾下一些打過烏克蘭戰爭的戰士會前往白俄羅斯。
部分瓦格納戰士在兵變後遷往白俄羅斯，開始在當地訓練軍隊。普里格津7月底曾說，瓦格納準備進一步在非洲擴張勢力。
英國廣播公司（BBC）提到，據信瓦格納在非洲有數以千計戰士，也有龐大的商業利益。
普里格津的戰士們在馬利、中非共和國等地扎根，人權團體和聯合國指控他們在當地犯下戰爭罪。
在俄羅斯去年2月開始侵略烏克蘭之前，瓦格納約有5000名戰士，多數是俄國精銳軍團和特種部隊的退役人員。不過，普里格津今年6月曾說，自俄烏戰爭開打以來，瓦格納集團已暴增至2萬5000人。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120822
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