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高市府超前部署再生水　日供台積電10.5萬噸

▲鳳山水資源中心。(圖／水利局提供)
▲鳳山水資源中心。(圖／水利局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

確保台積電所需水資源供應無虞，不影響一般市民的民生用水。高雄市政府水利局今(22)日表示，在內政部營建署指導及支持下，高市府超前佈署與中央合作推動再生水政策，已完成鳳山及臨海再生水廠，並配合台積電進駐楠梓產業園區，110年起推動北高雄再生水計畫，新建橋頭及楠梓兩座再生水廠，未來可提供每日10.5萬噸再生水。

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▲再生水系統。(圖／水利局提供)
▲再生水系統。(圖／水利局提供)
另因今(112)年台積電公司調整高雄楠梓產業園區第一期廠房製程，製程用水增加，市府已配合研議橋頭再生水廠未來可增加供應至每日3.5萬噸再生水。水利局表示，北高雄(橋頭、楠梓)再生水廠配合產業需求，客製化台積電公司所需之高品質再生水，水質管制項目高達22項(包含硼與尿素等)，並採雙管輸送再生水，以確保產業所需的水資源供應無虞。

水利局在111年初完成橋頭再生水廠規劃，並同步與台積電公司洽談再生水用水事宜，於111年5月16日由內政部、高雄市政府與台積電公司簽訂用水意向書(MOU)，後續並與台積電公司簽訂用水契約，並於111年10月即完成橋頭再生水廠招商，計畫總經費約50億元，目前興建中，預計115年即可供水每日3萬噸再生水予台積電使用。

至於，北高雄另一座楠梓再生水廠，水利局說，今(112)年已完成規劃提送內政部營建署核定中，計畫總經費約90億元，預計112年底完成招商，117年起分三期供應每日7萬噸再生水。水利局表示，橋頭、楠梓再生水廠總計可供應每日10.5萬噸再生水，提供台積電穩定用水，並落實水的循環經濟、水資源永續再利用，為高雄產業發展奠定穩固基石。

其中，橋頭再生水廠係依前案(鳳山及臨海)採促參BTO方式辦理，計畫總經費約50億元，其中92％由內政部營建署補助、8％市政府自籌，整體計畫內容包括再生水廠、污水處理廠擴建、輸水管線及取水管線興建營運，已於111年10月完成簽約，由橋頭水務公司辦理興建及營運，特許年限總共18年，預計於115年正式供水進入營運期，營運期後將依水量給付委託處理費給民間公司，市府並同步向台積電公司收取再生水水價費用。 

楠梓再生水廠亦採促參BTO方式辦理，計畫總經費約90億元，其中92％由內政部營建署補助、8％市政府自籌，整體計畫內容包括再生水廠、輸水管線及取水管線興建營運，特許年限總共21年，預計第一期117年底供應每日2萬噸、第二期118年底增加供應至每日3.5萬噸、第三期119年底增加供應至每日7萬噸，營運期後將依水量給付委託處理費給民間公司，市府並同步向台積電公司收取再生水水價費用。

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