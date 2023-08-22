高市府超前部署再生水　日供台積電10.5萬噸

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水利局在111年初完成橋頭再生水廠規劃，並同步與台積電公司洽談再生水用水事宜，於111年5月16日由內政部、高雄市政府與台積電公司簽訂用水意向書(MOU)，後續並與台積電公司簽訂用水契約，並於111年10月即完成橋頭再生水廠招商，計畫總經費約50億元，目前興建中，預計115年即可供水每日3萬噸再生水予台積電使用。
至於，北高雄另一座楠梓再生水廠，水利局說，今(112)年已完成規劃提送內政部營建署核定中，計畫總經費約90億元，預計112年底完成招商，117年起分三期供應每日7萬噸再生水。水利局表示，橋頭、楠梓再生水廠總計可供應每日10.5萬噸再生水，提供台積電穩定用水，並落實水的循環經濟、水資源永續再利用，為高雄產業發展奠定穩固基石。
其中，橋頭再生水廠係依前案(鳳山及臨海)採促參BTO方式辦理，計畫總經費約50億元，其中92％由內政部營建署補助、8％市政府自籌，整體計畫內容包括再生水廠、污水處理廠擴建、輸水管線及取水管線興建營運，已於111年10月完成簽約，由橋頭水務公司辦理興建及營運，特許年限總共18年，預計於115年正式供水進入營運期，營運期後將依水量給付委託處理費給民間公司，市府並同步向台積電公司收取再生水水價費用。
楠梓再生水廠亦採促參BTO方式辦理，計畫總經費約90億元，其中92％由內政部營建署補助、8％市政府自籌，整體計畫內容包括再生水廠、輸水管線及取水管線興建營運，特許年限總共21年，預計第一期117年底供應每日2萬噸、第二期118年底增加供應至每日3.5萬噸、第三期119年底增加供應至每日7萬噸，營運期後將依水量給付委託處理費給民間公司，市府並同步向台積電公司收取再生水水價費用。