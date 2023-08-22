在野陣營空前低潮期！民調：民進黨支持度近4成超越藍白加總

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游盈隆指出，過去1個月，國民黨深陷總統提名的紛爭，無法擺平郭台銘，黨內紛紛擾擾、群龍無首，引起可觀支持者的失望和不滿，政黨支持度下滑6個百分點是可以理解的。民眾黨方面，從716凱道群眾運動、729 黨主席柯文哲開演唱會、0806四週年黨慶，不停地造勢，政黨支持度卻和上個月幾乎一樣，也沒有受惠於國民黨的內亂。
至於執政的民進黨方面，因近期台美與台日關係熱絡，副總統賴清德出訪進行「準元首外交」，帶出一波小高潮，水漲船高，支持度隨之上升近5個百分點。
此外，民調也詢問，「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：19.4%非常贊同，29.4%還算贊同，19.4%不太贊同，22.9%一點也不贊同，6.6%沒意見，2.4%不知道或拒答。而這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是蔡英文此刻已脫離第四度執政困境，重獲多數人民的支持與肯定。
該分民調訪問期間是8月14、15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%；有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。