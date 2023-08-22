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在野陣營空前低潮期！民調：民進黨支持度近4成超越藍白加總

民調顯示，民進黨支持度已超越國民黨與民眾黨的加總，圖為民進黨主席賴清德。（圖／資料照片）
民調顯示，民進黨支持度已超越國民黨與民眾黨的加總，圖為民進黨主席賴清德。（圖／資料照片）

記者陳佩君／台北報導

台灣民意基金會今（22）日公布最新民調，在政黨支持度上，民進黨36.8%、國民黨17.1%、民眾黨17.8%、時代力量1.7％、基進黨1.2%。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民進黨支持度已超越國民黨與民眾黨的加總，8月顯然是在野陣營的空前低潮期。

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民調顯示，與上個月相比，台灣人8月政黨支持傾向再度出現重大變化，民進黨續增4.8個百分點，以三成七支持度創下2020年10月以來新高紀錄，坐穩第一大黨寶座；國民黨重挫5.9個百分點，落居第三；民眾黨略增 0.5個百分點，反超國民黨0.7個百分點；時代力量和台灣基進兩個綠色小黨在三黨激烈交鋒過程中浮浮沈沈，時好時壞，中性選民略增0.9個百分點。

游盈隆指出，過去1個月，國民黨深陷總統提名的紛爭，無法擺平郭台銘，黨內紛紛擾擾、群龍無首，引起可觀支持者的失望和不滿，政黨支持度下滑6個百分點是可以理解的。民眾黨方面，從716凱道群眾運動、729 黨主席柯文哲開演唱會、0806四週年黨慶，不停地造勢，政黨支持度卻和上個月幾乎一樣，也沒有受惠於國民黨的內亂。

至於執政的民進黨方面，因近期台美與台日關係熱絡，副總統賴清德出訪進行「準元首外交」，帶出一波小高潮，水漲船高，支持度隨之上升近5個百分點。

此外，民調也詢問，「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：19.4%非常贊同，29.4%還算贊同，19.4%不太贊同，22.9%一點也不贊同，6.6%沒意見，2.4%不知道或拒答。而這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是蔡英文此刻已脫離第四度執政困境，重獲多數人民的支持與肯定。

該分民調訪問期間是8月14、15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%；有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
 

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