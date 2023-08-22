吳怡霈七夕情人節宣布結婚！「笑笑點頭」 嫁給日本男友AKIRA
女星吳怡霈與日本男友Akira愛情長跑13年，今（22）日正逢七夕情人節，吳怡霈開心宣布與對方互訂終生，還一一細數Akira的好，才會讓她「笑笑點頭」答應承諾，也讓粉絲們看了相當羨慕與感動。
記者詹鎰睿/綜合報導
吳怡霈在臉書發文寫下：「你好，我是桑原太太，我們結婚了。13年，終於下了這個，原本覺得是默契，後來讓我笑笑點頭，正式成為對方另一伴的決定。」她說，彼此歷經許多分合與波折，「總算理解了我們不但是彼此的伴侶，也是彼此最好的朋友。至今依然無話不談，依舊不在身邊會想念，能同在一個空間靜靜看書，不講話也放鬆安心，所以決定一起手牽手，陪伴彼此看人生更多風景。」
吳怡霈更在文中寫下Akira的好，「他是個靦腆的日本男子，情感含蓄，全部藏在生活細節裡。可以在我最失溫的冬天收工夜裡，讓我一進家門就吃到暖呼呼的Akira本格關東煮；可以跪在雪地裡不厭其煩，等著哭完才願意從雪板上站起來的我。」
Akira很常對吳怡霈說：「就算妳70歲，哭起來還是一樣可愛。」這讓原本哭泣的吳怡霈忍不住笑出來，直呼：「70歲的日本爺爺，應該依舊很會煮豬肉味增湯，依舊固執吧。七夕快樂，結婚快樂 ：）」