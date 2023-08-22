環境部揭牌成立！薛富盛接首任部長：淨零排放為終極目標

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環境部正式成立，為因應2050淨零排放、改善空氣品質、資源循環與化學物質管理等議題的重視，調整強化環境品質改善策略由污染管制轉變為預防管理。規劃整合事權擴增業務，系統性處理氣候變遷、資源循環、化學物質管理、環境品質管理、環境科研強化等5大環境議題。
環境部表示，為加速完善我國因應氣候變遷法制與組織，成立「氣候變遷署」專責單位；統合事業廢棄物再利用管理事權、強化資源循環再利用，成立「資源循環署」；擴大完整我國化學物質管理，成立「化學物質管理署」；強化廢棄物處理設施調度與環境品質管理，成立「環境管理署」；充實環境研究量能，提升淨零人力專業職能，成立「國家環境研究院」。環境部目標以「積極因應全球環境情勢，創造台灣轉型機會」。
薛富盛致詞時表示，感謝先前環保署同仁努力付出，為台灣環境保護樹立里程碑，因為有過去環保署的努力，使今天能升格為環境部，而環境永續不僅是使命，也是全球都要共同面臨最嚴峻的挑戰，眾所皆知，今年7月份月均溫創10萬年來最高紀錄，酷熱、暴雨、夏威夷野火災情、巴拿馬運河大乾旱等，大家都親自目睹到氣候變遷以前所未有的速度，影響到地球每個角落。
薛富盛說，面對嚴峻環境變遷挑戰，各國都必須全力以赴、積極應對因為氣候變遷造成的各項衝擊，在蔡英文的國家政策指引下，一定要貫徹2050淨零排放路徑的推動，並以淨零作為終極目標，導入循環經濟理念、落實零排放零廢棄等目標，並擴大跟社會大眾、公民團體、環團的對話。
薛富盛指出，未來將透過能源、產業、生活、社會轉型，大家一同努力，為台灣建構出具有韌性、可以永續發展的環境，環境部成立後，會從以往汙染管制，提升為預防管理；環境保護目標會更擴大、深化，提升為為環境治理，對於氣候變遷、資源循環、化學物質、環境管理等議題，都是迫在眉睫的問題，需要擴大跨部會合作。
薛富盛說，同時未來環境部會進一步強化全民環境教育，將學術界、機構緊密結合，並連結國內產業生態鏈，提升環境治理效能，希望大家共同守護台灣這塊美麗的家園，自己一定會努力，讓環境部發揮更大作用、做出貢獻，打造更美好的未來。
陳建仁致詞時表示，未來環境部有3個重要任務，包括加速推動碳定價、資源循環促進法的修法、建立環境智庫，相信薛富盛能以其豐富歷練，跟社會各界溝通、取得共識，積極因應氣候變遷帶來的挑戰，為台灣的永續發展做出貢獻，希望台灣能成為亞洲地區，在環境保護、氣候變遷、碳稅管理上，都能被其他國家學習。