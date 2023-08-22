足球／沙烏地阿拉伯靠運動提升地位 未來有望進軍美國三大運動
沙烏地阿拉伯以財富著稱，尤其對於職業運動更是投注相當多資金，以及重金挖角全球各地球星來此打球，全球知名的足球、方程式賽車甚至高爾夫等等都有沙國的蹤跡，讓人不禁好奇，沙國未來是否會將觸手伸至美國三大運動—美國職籃（NBA）以、國家美式足球聯盟（NFL）以及美國職棒大聯盟（MLB）？
實習記者徐增峰/綜合報導
美國男子職業高爾夫巡迴賽（PGA）在今年6月6日宣布將與沙烏地阿拉伯的LIV職業高爾夫巡迴賽合併，這個消息引起軒然大波，PGA因沙國的形象欠佳以及LIV持續以重金挖角PGA選手表示不滿，甚至從PGA跳槽過去LIV的選手PGA都會想盡辦法拒於門外，但最後卻突然爆出兩方合併，除了令PGA的選手與球迷無法接受外，更重要的是沙國在高球已拿到相當重要的地位。
另外足球也是沙國相當重要的運動，並有著屬於他們的職業足球聯賽，而這段期間沙國也頻頻開出「超乎想像的巨額薪資」來重磅挖角世界的球星來到此地，最著名的像是葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）、法國球星本澤馬（Karim Benzema）以及近期剛在希拉爾隊簽約的內馬爾（Neymar），這些世界級的球員來到沙國，也讓沙國在足球的地位拿下一席之地。
沙烏地阿拉伯除了足球、高爾夫，還曾舉辦一級方程式賽車、WWE摔角比賽甚至是賽馬比賽，甚至未來沙國可能還會涉略美國的三大運動，沙國的國王Abdulaziz曾經與MLB和NBA的主席見面，更早以前的2018年，沙國駐美大使Reema Bandar al-Saud也曾與NBA球星Kobe Bryant討論「沙烏地阿拉伯的籃球發展」。
不管是哪一方面的體育項目，目前的沙國正在透過運動來在世界的地位擁有一席之地，因此未來沙國還會有怎麼樣的消息，都是球迷所關注的焦點。