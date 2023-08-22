泰國前總理么女向選民道歉 稱「背叛」乃情勢所逼、迎塔克辛回國
泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）代表為泰黨（Pheu Thai）角逐今年總理大選失利後，轉而與立場相似的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）結盟，沒想到皮塔二度問鼎總理之位都被軍政府和眾議院保守派勢力阻擋，皮塔宣布把組閣機會讓給國會第二大黨為泰黨，為泰黨為了確保22日第三次總理選舉穩定過半，計畫納入軍方人馬組建「特別政府」，讓選民非常憤怒，直呼為泰黨根本是「背叛選民」。
國際中心賴正琳／綜合報導
過去為泰黨曾多次被軍方反對和驅逐，為泰黨創辦人兼流亡海外十幾年的前總理塔克辛就是被軍政府罷免，為泰黨卻在今年跟軍方勢力結盟，讓選民非常生氣。由於社會輿論非常大，貝東丹20日出面致歉，稱背叛行為是「情勢所逼」，否則總理只會一直「難產」。在22日的第三次總理之眾議院票選，為泰黨推舉的房產大亨賽塔（Srettha Thavisin），需要獲得375名議員的支持，才能出任總理和組織新政府。
為泰黨選前曾信誓旦旦稱不與看守執政聯盟公民力量黨(Palang Pracharath)和現任看守總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)領導的團結建國黨(United Thai Nation)合作，但現今卻違背選前和選民的承諾，對此，貝東丹解釋為選前對於競選活動沒有形成明確的認識。她表示，為了盡快組建政府並推動國家發展，為泰黨不得不做出調整，儘管民眾對此有不滿和批評，為泰黨虛心接受，向選民誠摯道歉。
而泰國民間則關注貝東丹的父親，即泰國前總理塔克辛已在今（22）日上午登機，預計飛回泰國，進行時隔十幾年的返鄉探親。消息人士則指塔克辛一落地將立即被逮捕，不過在拘留期間，其將獲得額外的安全保障以及「適當的方便」。另一位塔克辛家族的泰國前總理，即塔克辛胞妹盈拉(Yingluck Shinawatra)更發文說：「我兄長等待的這天已經到來。」