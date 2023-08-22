愛滋自我篩檢可抽多項大獎！　七夕篩檢愛滋用行動保護自己、情人健康

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愛滋自我篩檢建議 參與活動享免運、抽獎為鼓勵民眾瞭解自身健康狀況，疾管署持續提供多元愛滋篩檢管道，包括匿名篩檢或自我篩檢，鼓勵有性行為者，至少進行1次篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如：感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等），每3至6個月篩檢1次。
而這次「自我篩檢要趁早，不讓愛滋來打擾」愛滋防治宣導活動，民眾只要在活動期間（2023年8月21日至9月19日），至「疾病管制署愛滋自我篩檢網站」購買愛滋自我篩檢試劑，並輸入宣導影片內藏的優惠碼可享有免運優惠，還可參加抽獎活動。
疾管署表示，抽獎獎項包含iPhone SE 3、Apple Watch SE、Airpods 3等眾多好禮，只要篩檢完成並至自我篩檢網站登入會員（僅需登錄電子郵件信箱，全程匿名）、登錄檢驗結果，就可獲得抽獎資格。
自我篩檢管道有「這些」 預防感染也很重要另外，民眾若有篩檢需求，愛滋匿名篩檢院所、各縣市衛生局（所）及愛滋相關民間團體皆有提供匿名篩檢服務，民眾也可前往衛生局（所）、合作民間團體、自動服務機或透過上網預訂，於鄰近超商通路（7-ELEVEN或全家）取貨等方式，取得愛滋自我篩檢試劑，兼顧隱私、便利。
詳細匿名篩檢服務資訊可至（https://gov.tw/kPc）、疾管署愛滋自我篩檢計畫請至（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/）查詢。
除了篩檢以外，預防也很重要。疾管署提醒，性行為時應全程正確使用保險套及水性潤滑液，經醫師評估後也可使用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）來預防愛滋病毒感染，並定期接受愛滋篩檢，早期診斷早期即刻服藥治療，一同邁向愛滋「零新增、零死亡、零歧視」的願景。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58968
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