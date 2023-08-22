174噸「美國櫻桃」農藥超標！今年已33批違規 食藥署禁進口1個月
衛生福利部食藥署今（22）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，其中從美國進口「鮮櫻桃」被檢出殘留國內禁用的農藥滅芬座，查驗不合格數量多達11批、總重174124公斤，來源製造商全為GEBBERS FARMS，食藥署已在昨（21）日正式行文函告AIT，決定針對有輸入不合格紀錄的4家製造商，祭出暫停輸入一個月（8月21日至9月21日）禁令。
記者林莞茜／綜合報導
根據食藥署邊境查驗不合格名單，在20項列表中，中有11批都是來自美國的「鮮櫻桃」，分別是由金果貿易股份有限公司進口4批、利佳貿易有限公司進口7批，總重174124公斤，食藥署副署長林金富表示，美國進口的「鮮櫻桃」今年累計已有33批違規，都是農藥殘留不符標準，包括氟尼胺、滅芬座以及除蟲菊精等。
因此，食藥署即起採取三措施反制，一為正式行文函告AIT，決定針對有輸入不合格紀錄的4家製造商祭出暫停輸入一個月（8月21日至9月21日）的禁令；再來便二次行文，請AIT依規定須於9月5日前提出說明；第三，同步行文給國內所有進出口公會再次提醒，所有輸入到台灣的產品都要符合國內法規。