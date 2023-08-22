前特偵組發言人張進豐父子　涉向建商詐財2.65億遭起訴

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2018年4月20日，張進豐邀請李力建設負責人李鴻章及張姓投資人前往海峽會餐廳用餐，之後由兒子代為赴約。席間，張庭耀遊說建商掏錢，合夥投資澳洲墨爾本市中心Latorbe street的一塊2850平方公尺（約862坪）土地，約定李、張出資一半，另一半張氏父子出資。
李、張指控，張進豐家族聲稱，依照澳洲不動產的交易慣例，須先支付澳幣1200萬元，若依雙方對分的投資比例，建商須支付澳幣600萬元，建商依約匯出款項；同年8月9日，張進豐又邀李、張至君悅飯店餐敘，聲稱他們已買下土地並租給澳洲聯邦警察局，事後會依約開發，使李、張又匯了澳幣425萬元至信託帳戶。
2019年1月23日，張進豐用LINE告訴李鴻章，該筆土地將改為商辦大樓，需要盡速增資，要求李男匯款澳幣300萬元。
2019年6月間，李鴻章發現土地開發一直沒有下文，請女兒前往澳洲向聯邦銀行調閱交易明細，才發現該筆土地早在2018年9月3日就由澳洲墨爾本開發商Mirvac買下，他與張家成立的Latorbe公司從頭到尾都沒有買下那筆土地，因此向調查局檢舉。
張進豐到案後否認犯罪，辯稱是兒子在處理，他不清楚；檢察官多次傳喚遠在澳洲的張庭耀到案，但張一直在國外未歸。
檢方認定，張進豐父子人疑在未購得土地的情形下，涉嫌偽造銀行帳戶往來明細、土地買賣合約，誆稱合約如期進行，詐騙澳幣1325萬，約台幣2.65億元，依《刑法》詐欺取財、偽造文書罪提起公訴。