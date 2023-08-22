暑假「衝」比賽　弘光食科系生奪拿5金

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食科系指導老師楊智偉表示，育秀盃烘焙競賽決賽必須現場製作養生雜糧麵包、雜糧菠蘿麵包、雜糧牛舌餅3款作品，戴邦竣同學利用3個月練習，暑假不返鄉在學校不斷練習，才能夠拿到這個好成績，拿到冠軍那刻他今年的暑假才終於正式開始。
戴邦竣指出，評分項目口感風味佔40%、配方與創新佔20%，他認為致勝關鍵在這兩項，養生雜糧麵包配方試過黑豆、蕎麥粉等多種雜糧，發現花生的風味最強大，豐富的油脂可增添香氣；雜糧菠蘿麵包特別去買星星模增加造型變化，麵團則使用黑芝麻粉，內餡使用黑芝麻搭配堅果，外皮試了紅、綠、黃等顏色，最後選用有高貴奢華感的紫色。
戴邦竣說，因為想創新用類似芋頭酥的概念去製作，需要用油皮包油酥，但試作過程花紋呈現不盡人意，直到比賽前一個星期才捉到訣竅，為增添吃起來的風味，他用了一點小心機，背面沾白芝麻，吃的時候帶給評審驚喜感。
升大三、升大二的13位同學在食科系老師程國恩、王俊勝、黃志雄指導下，參加「2023IAFBC亞洲餐飲挑戰賽」，奪得5面金牌的學生為：陳昱蓁糖霜餅乾展示、洪嘉璟鮮奶油蛋糕展示、張妤佳精緻甜點展示、余佳容精緻甜點展示、王登程精緻甜點展示，拿下6面銀牌的學生為：劉嘉穎精緻甜點展示、王芝雯精緻甜點展示、林暐勳精緻甜點展示、徐璇羽精緻甜點展示、謝湘荃精緻甜點展示、林紋伊韓式擠花蛋糕展示。
張妤佳、洪嘉璟、余佳容參加國際化歐式烘焙料理麵包實務學程，暑假白天在知名食品大廠進行實務學習；3名學生指出，比賽前進入中秋產品生產旺季，配合工廠作息實務作業時間拉長，她們只能利用下班及假日時間構思作品及練習。王登程則是利用打工空檔練習，他說，希望慢慢開始自食其力，同時精進專業技法，必須善用時間練習參加比賽。4名學生皆很開心能夠拿到好成績，並直呼：「這個暑假實在過得太充實了！」