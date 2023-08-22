轟在野黨連番抹黑　賴品妤捍衛父親清白「絕對奉陪到底」

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對此賴品妤昨並未對此回應，今日其出席民進黨立法院黨團記者會，現身並發出三點聲明，正告連日以來發動大規模，不實抹黑的政黨跟政客，強調自己絕對奉陪到底，首先她反核立場從過去、現在到未來，始終無一沒有改變，對於核電廠的態度，該區的政治人物要正面面對並負起責任，她選區是全台灣唯一有兩個核電廠的立委，自己一路以來堅定捍衛所有居民的權益，反問抹黑的有心人士，「敢不敢對著金山、萬里鄉親大聲說出這幾天來的荒謬言論？」
其次賴品妤說，父親近來面臨很多不實指控，一直以來彼此對工作互相尊重，她認為查證是政治人物進行公共評論是最基本的責任，看到父親一生懷抱的志業，環保與反核，卻有人為了挽救自己低迷的民調，鋪天蓋地進行不實扭曲，她肯定父親的決定，也支持全部蒐集證據提告，「面對家人的清白，絕對奉陪到底」。
最後賴品妤說，自己從過去社運的參與到擔任民代，立場都一樣，選擇跟弱勢站在一起，對抗強權的侵害，這幾年在人權、性平、育兒扶助、居住權與青年貧窮問政表現，就是最好的證明，這陣子也有很多鄉親為她抱不平，特別是金山、萬里與貢寮鄉親，對於抹黑甚至比她更生氣。
賴品妤強調，自己跟家人都清清白白、問心無愧並可受公評，她過去把所有時間花在選區建設跟政策推動，而這些不實言論只是想要利用潑髒水抹黑的方式，讓年輕民代政績被忽略。
賴品妤也向攻擊她與家人的有心人士喊話，若有任何證據、任何不法或不正當的行為，請拿出具體證據告發，她絕對支持用最高標準檢視，最後也正告執意說謊的不肖人士，奉勸立即停止無中生有劇本，民眾眼睛是雪亮的，會唾棄這些暴力惡劣行為，面對大規模意圖利用假資訊、抹黑的行為，她不會畏戰，也會堅持自己的理想去戰鬥，相信地方鄉親都會看到她的承諾，她也不會因打壓而退縮，「為你而戰、一步不退、堅持到底」。