賴勁麟被迫「斷尾求生」　國民黨：怕新潮流介入光電成選情破口？

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李明璇指出，民進黨執政之下，非核家園變成了肥鵝家園，養了非常多的大肥鵝，那其中的綠能發電更是變成了綠營發財的肥鵝，現在被爆出來之後，相關的人士開始斷尾求生，用請辭來試圖做出停損點，但根本就不是誰當董事長、獨立董事的問題，而是民進黨怎麼可以如此公然的大賺黑心錢。
「賴清德嫡系與雲豹能源關係千絲萬縷！夫妻檔子弟兵遭貼『光電夫妻』標籤」，李明璇說明，賴清德2019年擔任雲豹董事長賴勁麟女兒賴品妤競選立委的總部主委；而雲豹獨立董事李退之曾任賴清德內閣的農委會副主委；且賴清德於2011年、李退之老婆郭貞慧於2013年，輪流擔任「台南市台日友好交流協會」理事長，李退之則在2019年擔任其改制後的「財團法人台南市台日文化友好交流基金會」董事長。
李明璇並指出，「大開方便法門？與賴勁麟共推法案，賴清德脫得了干係？」前幾天，網路上有眼尖的網友揭露，新潮流系大老賴勁麟與賴清德在20年前就在立法院強推《再生能源發展條例》！在2002年12月11日立法院經濟能源委員會的會議紀錄中，明白記錄了賴清德與賴勁麟如何一搭一唱，強推相關法律，賴清德的原文說「對於再生能源法案，本席認為應儘量與電業法修正案脫鉤，不要非等電業法修正案通過後才來審查，因為電業法修正案有很多不確定因素。」他還說「有關非核家園的概念，本席與賴勁麟委員在衛環委員會所推動的環境基本法第二十二條中，已有所規定」。她表示，賴勁麟在立法院已經思考如何在發展綠能中好好為自己發展出錢財。
李明璇強調，當時賴清德與賴勁麟極力將再生能源法案跟電業法脫鈎，之後賴勁麟竟然還跑去擔任綠能公司的董事長，大賺特賺，根本就是球員兼裁判，已經到了無法無天的地步。熟悉法條、運用關係打通任督二脈，再用綠能公司所賺的錢，繼續資助民進黨新潮系特定的政治人物，繼續加深自己的人脈網絡，這樣的「綠循環」令人瞠目結舌？她強調，錯誤的能源政策不應該讓全台灣人民承受苦果，更不能讓綠營特定人士從大發橫財，唯有下架民進黨，才能夠撥亂反正；唯有下架民進黨，才能夠還給台灣一個乾淨的天空，還給下一代孩子們一個美好的未來。
「斷尾求生，生的不是台灣人民的生計，生的不是台灣政府的財政，生的是賴清德的選情、是新潮流的金脈」，凌濤進一步指出，「綠能」精準投資新潮流，大鑽《政治獻金法》漏洞；他表示，根據《政治獻金法》，「與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間之廠商」，不得提供政治獻金。但民進黨在這段期間，居然用各種方式讓綠能標案可以不適用《政府採購法》？他呼籲國營企業應納入《政治獻金法》規範！絕對不能讓不法人士上下其手。
此外，凌濤點出「民進黨切不斷賴瑞隆與雲豹的綠金網絡」，新系立委賴瑞隆在建設公司吳姓家族以及雲豹能源大股東張建偉的資助下，成立了規模1000萬元的「高雄市新世代教育基金會」，而雲豹能源集團在上屆立委選舉，捐款最多的對象就是賴瑞隆。
凌濤進一步表示，根據財團法人高雄市新世代教育基金會的基本資料顯示，捐助者中的雲豹執行長譚宇軒涉及前口湖鄉長林哲凌等人貪污案件，根據雲林地方法院判決內容：譚宇軒共同犯商業會計法第71條第1款之填製不實罪，處有期徒刑3月。他說明，雲豹能源的子公司永鑫能源要在口湖鄉設立電廠，為求工程順利，執行長譚宇軒透過管道向林哲凌表明願支付新台幣350萬，擺平民眾的抗爭。他向賴瑞隆喊話，口口聲聲要為新世代做事，但資助者多是涉入光電弊案的人士，你要如何對高雄市民交代？資助者的政治獻金是否有對價關係的可能？賴瑞隆應該出面說清楚、講明白！
凌濤強調，賴勁麟只是一名免洗筷門神？換了賴勁麟，還有千千萬萬個賴勁麟；捐了賴瑞隆，還有千千萬萬個賴瑞隆。台電面對極大的虧損，不能因為賴勁麟請辭就斷尾求生，讓他們設下防火牆，而不影響賴清德與新潮流，國民黨將會繼續追查下去，給社會大眾一個清楚的真相。