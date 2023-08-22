中美洲議會排台納中 江啟臣：執政黨必須負責！外交不能坐以待斃
中美洲議會（PARLACEN）昨天強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案，外交部今（22）日代表政府表達最嚴正抗議，並強調為維護國家主權及尊嚴，台灣決定自即日起正式退出中美洲議會。對此，在野黨立委認同外交部表達最嚴正抗議，但也有立委認為在外交上是坐以待斃，沒任何突破性作為。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立委邱臣遠委員表示，他認同外交部表達最嚴正抗議，畢竟我國自1999年加入成為中美洲議會的區域外永久觀察員，一直以來都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。政府相關部會必須針對此提案通過，中國在美國後院的拉丁美洲政治及外交勢力發展狀況確實掌握，也必須評估對台灣也參與的中美洲統合體（SICA）及中美洲銀行（CABEI）的影響。
邱臣遠說，民眾黨會持續監督政府在中美洲之作為與佈局，督促政府秉持務實外交路線，以積極實質參與中美洲地區的經濟社會永續發展，得到中美洲的國家及人民的實質好感與關係，來增加我國在該區域之影響力。
國民黨立委江啟臣表示，中美洲議會1999年過後我方是觀察員，可以派國會議員等參與，2018年還有派人參加，去年中美洲議會也有類似的「排我納中」提案，但今年「應該是守不住」，所以外交部就直接宣布退出。
江啟臣表示，「排台納中」案當然是外交打擊，中美洲過去是我方邦交重鎮，現在孤零零只剩幾個，執政黨必須負責，不能讓民眾認為，在外交上是坐以待斃，沒任何突破性作為，要讓台灣的聲音和邦交國都能維持。