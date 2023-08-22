推動四接環評！首任環境部長薛富盛：拜會謝國樑、擴大公民參與
協和電廠四接環評初審會議5度流會，該案涉及在外木山海域「填海造陸」，引發破壞生態及漁權擔憂、基隆市長謝國樑提出程序爭議、上一次的四接環評擅改開會地點也引發環團不滿。對於四接環評爭議，環境部長薛富盛今（22）日表示，四接環評從2018年起拖了很多年，經過5次環評委員的開會討論，縣市政府與環團有不同看法，上任後會把該議題列為積極推動的項目，將拜會謝國樑，並擴大公民、環團參與，希望大家可以開誠布公，共同推動國家產業的升級，並兼顧到環境保護跟環境永續的議題。
記者李琦瑋／台北報導
薛富盛表示，四接環評已經拖了很多年了，它從2018年就開始一直在進行，也經過了5次的環評委員開會討論，他也了解在這個過程中，有一些環團或是縣市政府有不同看法，自己上任之後會把該議題列為積極推動項目，盼擴大公民或是環保團體的參與、多聽他們的聲音，同時也會拜會謝國梁，「希望大家都可以開誠布公，為了更美好的台灣來努力」
薛富盛指出，台灣要達到2050淨零排放，還有許多的工作要做，包括農業、產業、生活都要轉型，這是每一個人都息息相關的議題，若大家希望擁有一個公正的社會，那這些轉型都有賴大家共同努力。
薛富盛說，未來將貫徹全民對環境教育的重視、對公共議題的參與，希望大家都能夠站在一個更理想、更理性、同時也因應國家永續發展的角度，共同推動國家產業的升級，同時也兼顧到環境保護跟環境永續的議題。