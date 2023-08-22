「唐吉訶德南港店」七夕開幕！6大特色：現煮麵50元、零食裝到飽

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台灣第一間「鮮選壽司」引進正統料亭板前壽司服務，30款壽司現點現做一貫才20元起，限定7人吧檯板前座位的「鮮選壽司」，可以享受壽司現點現做的服務，店內使用現碾日本米，以精米機器將糙米碾成白米，讓台灣民眾不用出國，就能享受到白米新鮮的味道，醋飯的秘密來自紅麴醋發酵。
2、OTAMESHIDO：現煮食堂，麵食最低50元
DON DON DONKI CITYLINK南港店首次推出現煮食堂，消費者可於飯堂專區選擇自己想要的泡麵種類，最低只要50元起，就會由專人烹飪現煮麵食，還可以升級加入高麗菜、蛋、筍片，旁邊還有提供48個座位區可以食用，逛累了直接還可以順便休息！
3、駄菓子塞放題：點心杯任你塞到滿
首次引進的日本零食散裝專區，就像台灣日式柑仔店的風格，有近百種日本直輸糖果、餅乾，購買固定大小的杯子後（原價300元／杯），民眾可以自己挑戰塞到最滿，喜歡的點心一次帶回家。
4、 和牛便當：首次開賣輕奢和牛便當！還有現煎和牛串
DONKI南港店獨家推出現點現做和牛餐點，包括和牛便當（299元／份），比臉還大的肥美和牛採以噴槍炙燒，恰到好處的軟嫩度搭配店內現碾的日本米，還有小資也能入手的和牛串燒，單串99元。
5、美妝專區：週末日本教學直播
DONKI首次開設日系美妝專區，集結了許多可愛的日本美妝保養品外，更不定期與日本美妝品牌線上連線，業者透露，目前主要規劃舉辦在六日，會選在下午2點至5點之間，和現場的消費者們講解產品的特色和使用方法。
CITYLINK南港店鎖定喜愛日系清潔保養的消費者們，搶先獨家首賣「BabyFoot 3D立體足膜60分鐘深層版」、獨家販售「光透映源治深層淨透炭洗面乳」，開幕期間買一件即贈面膜乙包（數量有限，贈完為止）。
6、開幕限定優惠：
◾開幕當天為七夕情人節，凡在生鮮區單筆消費滿600元則送玫瑰花1朵。
◾開幕期間出示官方LINE好友即可獲得DONKI南港店限定圓扇乙個；單筆消費滿1500元即可獲得Donpen野餐墊或毛毯，數量有限送完為止。
◾駄菓子塞放題即起至8月27日前，每杯優惠價180元（原價300元）。