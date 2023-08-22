美債殖利率飆、中國房企風波　市場雜音讓防禦與價值型標的好吃香

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聯準會7月利率會議記錄顯示，雖然通膨出現降溫，但核心通膨仍具一定程度僵固性，通膨仍存在上行風險，因此暗示升息循環尚未結束。未來的政策方向仍需觀察總體數據以及持續評估利率收緊的累積效應對經濟和金融活動的影響。目前聯準會內部意見存在分歧，部分官員認為將利率推得太高將會帶來經濟風險，但也有部分官員認為通膨仍存在升溫風險，因此存在進一步升息的必要。
針對8月份股票投資觀點，富達投信指出，放緩的通膨和更強勁的經濟成長皆顯示總體經濟數據仍具韌性，近期財報的公佈也可以發現企業獲利普遍優於預期，股市隨著由衰退轉向軟著陸的預期而持續上揚。而美國股市連續五個月上漲，經濟成長率也連續四季突破2%。今年以來股市漲幅主要由大型科技股所帶動，但近期逐漸出現類股輪動現象，顯示出投資人逐漸增加價值面考量。
歐洲部分，隨著歐元區7月通膨降至年初以來的新低水位，歐洲股市持續上漲。從各產業細分來看，循環性產業的獲利表現相對於防禦性產業有所放緩，這再次應證了研究團隊對股價偏高的循環性產業較易受到經濟放緩影響的謹慎觀點。
而日股在國外資金買氣減弱之後持續呈現緩步上漲的趨勢。日本央行雖略有放寬，但仍持續進行殖利率曲線控制，市場也將此行為視為日本貨幣政策正常化的第一步。至於新興市場部分，新興市場股票在7月份表現優異，其表現超越已開發市場股市。中國經濟重啟、大宗商品價格的回溫、較強勁的財政狀況、達到頂峰的利率及較弱的美元，各項因素皆顯示新興市場未來具成長潛力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。