陳盈潔準備坐3年牢！發監前驚傳中風 好友：她半年沒出門不說話
69歲台語歌壇大姐大陳盈潔10多年前請胞姊在本票上偽簽胞妹的名字，向邱姓友人借錢，被最高法院依教唆偽造有價證券罪，判刑3年2個月定讞，沒收犯罪所得43萬200元，明（23）日是發監日，陳盈潔以健康不佳為由，向北檢聲請暫緩執行，檢察官考量後不予同意，要她準時到案執行，好友許常德也發文透露陳盈潔目前身體狀況。
記者楊穎軒／綜合報導
今凌晨，許常德在臉書表示，從陳盈潔大姊口中得知，陳盈潔2019年1月16日感到嚴重不適就醫，結果被診斷是中風，診所醫生要她立刻轉去大醫院，但當天晚上有場郵輪表演，違約會罰40萬元，大姊希望延後一天轉診，請醫生先開藥物應急，醫生很為難的答應，要求簽署放棄續診同意書。
許常德說，自己和陳盈潔斷聯4年，約3個月前聯繫上，陳盈潔大姊說妹妹已經近半年沒出門，也都沒有說話，知道許常德20日要來找她，一早就去染頭髮，下午見面時，陳盈潔幾乎是睜著笑眼看著許常德，偶爾說話，但都只說一句「叫給阿德不用擔心啦！」
當天，許常德跟陳盈潔說：「我們有生之年能對虧欠的人，有機會表達歉意，不管是大或小，即使付出了慘痛代價，都是我們有能力扛起這個歉意的意思，能扛多少，心就多寬。」慰問好友。
對於陳盈潔入監前夕傳出健康亮紅燈，經紀公司代為向《NOWnews今日新聞》證實：「由於陳盈潔健康狀況欠佳，律師先前有幫她聲請暫緩執行，但尚未獲得同意。因此明天上午9點就必須報到服刑。」