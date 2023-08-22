發表《金門和平倡議》8大方案　郭台銘擬拋2000萬美金創基金會

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郭台銘指出，一、建立金門為舉辦兩岸定期對話會議的場所。在金門建立常設「兩岸和平協商辦公室」，以民間立場推動、聯繫兩岸之間以和平為目的的會談與交流事務；二、建立「兩岸和平戰略研究院」，延聘學者專家，組成金門和平倡議的智庫機構。和平戰略研究院下設科技論壇、經濟論壇與軍事論壇三個常設研究部門，推動兩岸之間學術研究機構與學者的接觸交流。
三、建立新媒體平台，蒐集並傳播全球有利推動兩岸和平的訊息；四、推動兩岸之間學術研究機構與智庫專家學者的對話，模擬未來推動兩岸和平協商的場景與變數推演。針對議題需要，亦不排除邀請第三方專家學者共同參與；五、建立與世界各國和平組織之間的關係與對話，吸收和平協商經驗，爭取國際支持。
六、在各大學院校捐助設置和平講座課程與獎學金，鼓勵學院與學子投入兩岸和平對話研究。此項目將和金門大學展開固定合作項目，並以金門大學為主推中心；七、在美國和日本重要學術院校推動設立「和平講座」，在美國與日本重點研究智庫機構獎勵與推動兩岸和平協商研究，鼓勵美中台日以兩岸和平對話為目的的學術交流。
八、該基金會兼具民間版「文化總會」的職責，重建2016年蔡英文當選總統以來，兩岸斷絕的文化交流關係。