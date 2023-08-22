姐弟戀夫妻檔！賈靜雯嫁小9歲修杰楷　蕭敬騰將迎娶大14歲Summer

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賈靜雯和因弟弟衛斯理相識他的好友修杰楷，兩人相差9歲，因有次修杰楷對賈靜雯使出「摸頭殺」，讓賈靜雯心中起了漣漪，後來修杰楷展開攻勢主動約賈靜雯出去，兩人慢慢培養感情，最後於2015年步入禮堂，婚後生了兩個可愛的女兒，不時在社群上分享婚姻生活。
圈內著名的姐弟戀還有陶晶瑩和李李仁，兩人相差5歲。當年，兩人正面臨失戀，在藍心湄湊合下，擦出了火花，當時陶晶瑩名氣高過李李仁許多，因此這段姐弟戀不被看好，不過夫妻倆從2005年結婚至今相伴快20年，感情依舊甜蜜，婚後育有一對兒女，打破眾人眼鏡，成為演藝圈模範夫妻。
林心如和霍建華相差4歲，結婚7年育有一女，兩人因拍戲相識，卻當了朋友10年才在一起。霍建華曾說過，起初認識林心如時，就對她有好感，但因為害怕連朋友當不成失去林心如，所以寧願保持朋友關係也不敢表白，直到自己有十足把握能照顧林心如後，他才開口告白。
新出爐的姐弟戀夫妻檔，非蕭敬騰與Summer（林有慧）莫屬！兩人相差14歲，蕭敬騰20歲就認識經紀人Summer，雙方合作多年，Summer受訪時透露，大約10年前察覺到蕭敬騰對她的情意，加上兩人默契十足、相處融洽，就這樣偷偷談戀愛，直到今年蕭敬騰選在Summer的50歲生日派對上求婚，6月底宣布把Summer娶回家，兩人緋聞傳了很久，也是他首度公開認愛，就直接宣布結婚喜訊。