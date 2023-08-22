MLB／大谷翔平未來可能打中東南亞聯盟　159億超高身價超越C羅

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大谷可能簽下超級大約，受益於今年大聯盟自由市場的頂尖球星較少，薪資空間較寬鬆，根據美媒透露，洛杉磯道奇隊、紐約大都會隊和舊金山巨人隊都表示對大谷有興趣。
天使隊目前戰績慘淡，61勝64敗，排在美聯外卡第6的位子，可能無緣季後賽，雖然截至目前為止，大谷這位本季美聯MVP大熱門在以下超神的打擊數據上領先美聯：全壘打43發（並列第一）、7支三壘安打、OPS（1.070）、OPS+（184）。而投球表現方面，他的自責失分率為3.17，在22場先發中三振對手165次，每9局平均被敲5.9支安打，但還是救不了本季的天使。
今年9月19日，Baseball United（中東南亞）棒球聯盟將展開選秀會，目前已經有孟買眼鏡蛇、喀拉蚩君主、阿布達比隼鷹、杜拜狼隊，有阿聯王室支持，加上瞄準印度龐大商機，這幾支隊伍也跟美國職棒大聯盟退役球員有不錯連結。
前遊騎兵傳奇球星Adrián Beltré將是喀拉蚩君主的GM，總教練則是Miguel Tejada，孟買眼睛蛇的GM是前紅人隊傳奇球星Barry Larkin，總教練是Chris Sabo。
阿布達比隼鷹主帥為Dennis Cook，而杜拜狼隊則由前水手隊球星「國王」Félix Hernández擔任GM，前經典賽中國隊主帥John McLaren出任。