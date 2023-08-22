高呼八二三炮戰推翻毛澤東盤算　郭台銘籲北京：重視中華民國存在

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郭台銘強調，金門和平宣言自發表以來，廣受海內外關注與討論，他在台灣進行一連串活動，從南到北、從東到西，也有向專家請益，更與工商界密集研討；此外，他也在《美國華盛頓郵報》發表文章，幾周前也親自到美國見到幾個東西兩岸重要智庫、主要經濟學者深入探討研究。
郭台銘說，八二三炮戰65周年紀念日他回來了，回顧當年他只有8歲，感慨良深，「這是一場世界戰史上，空前也可能是絕後的戰役」，一方面金門在短時間內承受了不可思議的砲擊，另一方面雙方戰事僅此於互相砲擊，沒有進一步登陸攻擊行為。
郭台銘指出，當時中國大陸要癱瘓金門，徹底切斷台灣對金門的補給，逼迫中華民國放棄金門，但老前總統蔣中正則明快下決策，要求「絕對不放棄金門」，在金門存糧、存彈尚能供給時，展開海空運補突破對岸封鎖，證明中華民國保護金門的決心，從國共內戰局勢逆轉對國軍不利後，他直呼「八二三炮戰是國軍對共軍最珍貴的一場勝仗。」
「我現在踏上金門這塊土地，我們澆熄了共軍的野心，推翻毛澤東的盤算，讓老共最終不得不以單打雙不打的做法給自己下台階，65年他要再次強調，這是中華民國一頁光榮的歷史。」郭台銘也提醒北京政府，重視中華民國存在的事實，請北京當局認清楚持續以武力脅迫台灣，接受統一傾向，只會適得其反。
最後，郭台銘說，台灣最強大的主流民意，就是2300百萬人民追求自由、民主、和平，也是兩岸可以回到互助共榮的基礎們，絕對不願意見到此基礎受破壞，讓兩岸持續愈行越遠，讓親者痛而仇者快。