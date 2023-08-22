父辭董座救雙賴選情？賴品妤：這說法未免太看不起他

民進黨立委賴品妤父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，近日遭國民黨連番砲轟，台電因民進黨錯誤能源政策嚴重虧損，雲豹能源卻靠綠能政策營收攀上百億元，為此賴勁麟昨宣布辭去董事長一職。賴品妤今（22）日受訪被問及此舉是否為救她與賴清德選情，她表示父親的聲明說得很清楚，也歡迎大家去看，她反對辭職止血的說法，「這未免太看不起一路走來，從黨外出生參與環保與反核運動的父親」。
記者陳威叡／台北報導
賴勁麟擔任雲豹能源董事長，近日來遭國民黨連番攻擊，昨日賴宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。並提出四點聲明，包括任何指控都要有證據、堅定反核是一生職志、為守護台灣未來推動綠能與雲豹能源是遵守證交法令的上市公司。
外傳賴勁麟辭去董座為救女兒與賴清德選情，賴品妤說，她反對辭職止血的說法，認為這未免太看不起一路走來，從黨外出生參與環保與反核運動的父親，強調父親辭去董座的原因，聲明很清楚也歡迎大家去看，這就是他想說的話。
賴品妤說，對於意圖造謠、抹黑的人，無論怎麼樣都有話說，辭或不辭都有話說，也顯示這些人的惡意跟錯亂，她肯定父親的決定，包括全數蒐證提告，並敢於接受檢驗，重申辭職不是為了止血，而是為了更大的目標，「代表拒絕政治的髒手扭曲台灣綠能發展」。