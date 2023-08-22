唐吉訶德南港店開幕擠爆！頭香為吃鮮選壽司 凌晨6點從台中衝來
唐吉訶德3號店於今（22）日開幕，亮點包括首次登台的「鮮選壽司」及「COSMEDONKI美妝專區」，還有現煮麵食「ヲた飯堂」，早上自11點開始營業，現場早早就有民眾排隊搶當頭香，其中排隊吃「鮮選壽司」的民眾清晨6點從台中搭車，9點到場排隊，就為了品嚐首次來台的鮮選壽司；至於唐吉軻德賣場的部分，民眾則是9點就到場搶排。
記者鍾怡婷/綜合報導
盛大開幕台灣第三家店舖「DON DON DONKI CITYLINK南港店」，位於交通中樞的南港商圈，總面積廣達350坪，全台獨家特色，包括鮮選壽司、ヲた飯堂（OTAMESHIDO現煮食堂）、駄菓子塞放題、和牛便當、COSMEDONKI五大新特色。早上11點營業時間還沒到，9點多就湧入不少排隊人潮，其中鮮選壽司頭香更是熱門，民眾清晨6點就從台中搭車前來。
《NOWnews》記者今日早上9點到場直擊，截至10點前，南港CITYLINK 1樓約有30多位民眾在場排隊，隊伍分為「鮮選壽司」、「唐吉軻德賣場」兩排，排在壽司頭香的陳先生透露，自己是遠從台中特地來嚐鮮，清晨6點就搭車北上，約9點開始排隊，當初聽到鮮選壽司首次登台，就非常想來嚐鮮，主要想吃鮭魚、鮪魚壽司。
排隊進入唐吉軻德賣場的頭香楊小姐，向記者透露自己就住在賣場附近，但也是特地請假，8點就先到場排隊搶逛，主要是想買甜點、啤酒、美妝、飲料，平常就喜歡逛唐吉軻德，更開心直呼非常期待開逛：「今天購物沒有預算，想買什麼就買什麼」。